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▲LINE聊天室出入3組關鍵字，可觸發萬聖節特效。（圖／LINE台灣官方BLOG）

▲若沒有出現萬聖節特效，可檢查是否開啟「聊天室背景特效」。（圖／LINE台灣官方BLOG）

LINE萬聖節特效來了！響應10月31日萬聖節，除了特殊裝扮遊行，LINE也能感受萬聖節氣氛。只要在聊天室輸入「萬聖節、萬聖趴、變裝」任一組關鍵字，就能召喚出可愛的木乃伊熊大。在LINE聊天室中輸入「萬聖節」、「萬聖趴」、「變裝」任1組關鍵字，就能召喚出召喚出LINE FRIENDS小夥伴台灣時間 2024年10月28日10:00至2024年11月1日10:00止。◾LINE iOS 9.15.0 （含）以上◾LINE Android 10.2.0 （含）以上（且 Android OS 7.1 以上）◾LINE電腦版版本需為6.7.3以上如果手機 LINE 版本是12.0.0（含）以上，輸入關鍵字出現聊天室特效時，關鍵字會以連結形式呈現，若是想要重播聊天室特效，點擊關鍵字連結即可，不用一直發送訊息洗版。若上述版本和關鍵字皆符合，卻沒有出現萬聖節特效，可以先將LINE重新開啟， 或到 LINE 設定中的「聊天室背景特效」中確認是否開啟。關閉聊天室特效的路徑：LINE主頁上方的「設定」(齒輪圖示) → 聊天 →聊天室背景特效。