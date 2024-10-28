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▲歐耶發文表示被罵翻的脫口秀橋段其實是set好的梗。（圖／歐耶IG）

▲歐耶在走鐘獎上表演脫口秀，講了長達20分鐘，最後被工作人員拉下台，也遭到網友罵翻，事後他發文道歉：「抱歉搞砸了。」（圖／歐耶IG）

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第6屆走鐘獎落幕後依然話題不斷，其中YouTuber歐耶擔任串場嘉賓，在台上脫口秀講了20分鐘，導致典禮嚴重超時，即便現場提詞機上也出現「滾」的字樣，他也依然遲遲不下台，最後被工作人員「強行帶離」，被網友罵翻。事後歐耶也在Threads上發文回應承認：「搞砸了」。今（28）日他又再度發文，透露這次超時其實是事先安排好的，一切都是段子的一部分，但他也為失敗的效果道歉，深感慚愧的他心情難免受到影響，讓他出門都不爭氣的戴起口罩。歐耶今日發文，以「我知道，但我還做不到」作為開頭，表示自己昨晚休息了一天，刻意不去瀏覽有關走鐘獎的相關新聞和負面留言，他承認當晚的脫口秀演出未達預期效果：「我知道我浪費了大家20分鐘，體感上的痛苦肯定超過20分鐘。」接著他也提到，很多觀眾沒發現這段「超時表演」其實都是預先設定好的橋段，或許知道以後還會更加不滿，認為這些爛東西竟然都是排練好的？歐耶為此向觀眾致歉：「我知道，我讓期待笑點的觀眾失望了、讓被點到的創作者尷尬、讓主辦單位無端承受壓力。」坦承這次的表演「效果糟透了」，很抱歉成為負面範例，但他認為如果是能力不足、方法不對，他會調整演出方式，但如果是風格不合適，那他會選擇堅持自我。歐耶雖然表明：「創作者不一定要為作品道歉，也無法滿足所有人的期望」，但情緒還是有被影響到，即便搭高鐵外出不必戴口罩，還是忍不住用口罩遮臉。他希望觀眾給予時間去適應並改善這次失誤，不少網友留言支持：「只是不適合這場合，歐耶老師加油」、「老師的影片一直帶給我們歡樂」，為他打氣加油。