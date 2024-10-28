我是廣告 請繼續往下閱讀

中華航空推出2025年月曆「放飛自我，慢漫旅」以及全新形象廣告，將旅行中一幕幕小劇場，轉換為簡短趣味的金句貫穿，月曆設計以時下流行的社群打卡貼文樣式呈現，廣告影片則將旅行的內心話，結合貼近生活的心情寫照作為主題，幽默風趣的劇情設定令人會心一笑，也勾起大家想飛的慾望，應驗了華航的使命「用飛行，與你我創造更多美好」。2025年月曆由制服人員擔任主角，搭配華航遍布歐、亞、美、大洋洲等主要航點的美景，封面及1月份主視覺，分別由台灣的鼻頭角與嘉義二延平步道擔綱，象徵華航帶領旅人由台灣出發，漫旅全球；3月份來到越南峴港巴拿山佛手橋，詮釋最完美的平衡，是工作和休假都在掌握之中。7月份走進大螢幕中的美國西雅圖，傳遞電影美化了生活，你也能讓生活美得像電影的意境；9月份前往捷克卡羅維瓦利，品嚐一杯富含礦物質的溫泉水，取代不能喝的心靈雞湯，為心靈帶來真正的滋養。2025年的12個月份搭配12座城市，期盼旅人翻開月曆的這一刻，藉由華航制服人員引領飛往世界各地，在每個別緻的人文美景中放鬆身心慢漫旅。華航歷年推出的月曆兼具實用及美觀，廣獲社會大眾及各企業合作夥伴好評，在社群網路的討論及詢問度更是居高不下。華航透露，今年只要參加11月1日起一連四天的ITF台北國際旅展，蒞臨華航展區就有機會獲得只送不賣的限量月曆，現場還能與月曆中的制服人員合影留念。