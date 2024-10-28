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▲安潔莉娜裘莉在《瑪麗亞》演出頗獲好評，被看好入圍奧斯卡最佳女主角。（圖／摘自IMDb）

▲布萊德彼特的新片砸重金呈現F1賽車的場面，有機會讓他再次擊出票房安打。（圖／摘自IMDb）





和布萊德彼特的8年離婚官司大戰，終於讓安潔莉娜裘莉陷入財務危機？她近期將在法國佳士得的拍賣會上售出她心愛的法拉利古董車，價值差不多快4000萬台幣（約130萬美元），馬上被懷疑是急於脫手變現，由於她始終堅持不和布萊德彼特共同監護6個孩子，一定要自己獨力養育、只給他探視權，所以布萊德彼特也不太會分攤到孩子們的生活費。加上裘莉遲遲不與布萊德彼特和解，纏訟曠日廢時，這些都需要高昂的律師費，都有可能是讓她財務出現大洞的主因。然而，她在外表現出來的巨星派頭一點未少，各方估計她財產約為1億2000萬美元，若是真的和實際情況差不多，她還不需要太早擔心會破產。安潔莉娜裘莉10多年前曾是好萊塢票房天后，是女星中少數演動作片賣座號召力不輸男星、演文藝片觀眾也願意花錢買票捧場的金鳳凰。以她花錢的手筆，要養6個小孩，自然會比一般民眾砸下更多倍的金額，確實會是不小的負擔。加上歐美律師費不便宜，她又非要贏布萊德彼特不可，前後有好幾次可以結束戰火的機會她都錯過，前陣子她終於主動要撤銷控告布萊德彼特在私人飛機上對她和小孩動粗，布萊德彼特卻已經被她惹毛，沒有想要善罷甘休，她期望停止在律師費上的消耗，恐怕也沒辦法如願。雪上加霜的是，疫情前後這幾年，裘莉任性的拍一些自己想拍的影片，商業電影演出大減產，使得自身的票房魅力呈現雪崩式的下滑，近年來只有漫威英雄片《永恆族》勉強過關，卻也仍不如預期，且她在片中只是群戲裡的一部分，並不是分量最重的第一女主角。如果票房吸引力打了折扣，往後她想再接到大片的機會就不多，也更難提升自己的賣座表現，將陷入惡性循環。也無怪乎裘莉的新作《瑪麗亞》（直譯）傳出奧斯卡呼聲，她勤跑各大電影活動做宣傳，心中很清楚知道，要是能抱回最佳女主角，就能再為演藝事業打一劑強心針，還有機會止跌回升，若是連這次機會都沒把握到，想翻身就真的不容易了。反觀布萊德彼特，就算這幾年的離婚戰，讓他的形象受到一定程度的傷害，該有的票房表現卻還算是過關，比起裘莉，接受的衝擊較小。而且個人資產方面，布萊德彼特的財產據估計還至少是裘莉的兩倍，離婚戰到底誰打了勝仗，結果似乎頗明顯了。