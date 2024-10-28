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▲台中市新建東信派出所今落成啟用 市長盧秀燕親臨主持（圖/記者鄧力軍翻攝）

臺中市政府警察局第三分局東信派出所於10月28日上午舉行隆重的落成啟用典禮，由市長盧秀燕親臨主持，臺中東、南區的各級民意代表及地方仕紳齊聚現場，共同見證這座綠意盎然的警察廳舍投入服務，也為東信派出所的歷史寫下嶄新的一頁。臺中東區生活機能成熟加上交通便利，整體發展躍進帶動人口大幅增加，使得治安、交通狀況日趨繁重，隨著員警數及警用裝備擴編，原位於東區力行路旁國宅大樓內的合作派出所，因廳舍過於老舊且空間不足，已不敷民眾洽公及員警辦公需求，因此有了原合作派出所的遷建計畫，而東區旱溪以東區域為9期重劃區，緊臨74號快速道路，民眾報案及事故處理需求顯著增加，經審慎評估周邊地理區位及治、交安狀況，擇定以東區東福公園旁公園用地作為遷建基地，並將原合作派出所併入東區分駐所暨有轄區後再重新劃分，重新成立新的派出所，最後經警三分局與轄區各級民代、仕紳共同商議，於會議中表決定名為「東信派出所」。東信派出所的廳舍規劃為地下1層、地上3層之建築物，總樓地板面積計542坪，建物外觀採「和平鴿」意象，逐層退縮、綠美化增加廣場，以人行通道串連公園動線，融入自然景觀，除保有廳舍安全性，並可襯出親民形象，形塑「森林派出所」理念。市長盧秀燕於致詞時表示，感謝市府警察局、建設局、地政局及市議會等單位對此工程的協助，讓東信派出所興建工程能順利完成，使派出所廳舍老舊及空間不足之問題得以解決，也讓警察同仁能有更良好的工作環境，而東信派出所就奠基在「美樂地」東福公園內，東有東信福德祠庇佑，西駐東信派出所守護，共同禦守地方福蔭，未來結合鄰近的東區區公所將提供市民更優質、便利的服務，為當地的發展注入新的活水，讓民眾享有更好的生活空間。警察局局長李文章也特別感謝市長及每位市議員對於東信派出所興建經費的協助，自107年起至110年市府即逐年編列新臺幣6,000萬元的預算，但因原物料、工資大幅上漲，歷經多次公開招標均無廠商投標而流標，後經市府使用平均地權基金增編預算2,000萬元及建設局挹注經費500萬元，以總預算金額8,500萬元做為興建的經費，讓東信派出所能順利完成招標，才有今日能正式落成啟用，希望警察同仁珍惜這得來不易的新辦公廳舍，全力以赴執行各項治、交安任務，提供更優質的服務來回饋市民。