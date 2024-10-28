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公糧收購價格已凍漲13年，日前立法院決議，要求農業部將公糧收購價格增加5元，由現行的26元調整為31元，然而因立院決議無法律約束力，農業部也不願遵從。對此，中華民國農會今（28）日呼籲，希望農業部落實公糧收購價格調漲5元。立法院7月16日決議，將公糧價格，由每公斤26元調升至31元，但立法院決議對行政部門無法律約束力，農業部不遵從立法院決議，引發基層稻農無奈與不滿，認為政府無視農民的心聲與權益，遂透過農會系統向中華民國農會反映。公糧收購價格13年未調漲，生產成本提高，已成為稻農沉重負擔。中華民國農會10月份召開理監事聯席會議，會中呼籲農業部正視農民的問題，並由中華民國農會理事長黃瑞吉、常務監事吳正仁、總幹事張永成等三首長發表聯合聲明，呼籲農業部，依照民意機關立法院決議，落實公糧收購價格調漲5元，適時調漲公糧收購價格，反映稻農生產成本，正視基層稻農的聲音。中華民國農會表示，以農民常用的肥料為例，尿素、硫酸銨、特1號、特5號、特43號，過去13年來，在經過農業部肥料價差補貼的末端銷售價格，都上漲了19.5%至55.3%；再加上基本工資、秧苗、農藥及物價飆漲，農業生產成本不斷提高，唯獨公糧收購價格13年不漲，對基層農民造成沉重壓力。中華民國農會指出，以73萬軍公教公務人員為例，2018、2022、2024年皆調薪，其中2022、2024年調幅4%，是25年來軍公教調薪幅度最高的兩次，2025年調薪將達3％；政府照顧軍公教人員之餘，是否也能稍稍看顧基層農民？中華民國農會喊話，稻米是國內最重要的農產品，公糧收購制度50年來，旨在保障農民所得、政府掌握糧源、穩定糧價、確保安全存糧；但各式物價飆漲的同時，公糧收購價格卻13年來文風不動，讓基層稻農收益被通膨嚴重壓縮；政府若能依照立法院的決議，讓公糧收購價格在通貨膨脹的壓力下適時調漲，可保障農民收益、舒緩生活壓力，為農民之福。中華民國農會三首長呼籲，農業部能苦民所苦，體會農民的沉重負擔，請依立法院7月份決議，落實公糧收購價調漲5元。