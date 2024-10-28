我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統大選倒數，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗皆在最後關頭在關鍵搖擺州衝刺，戰況極度膠著，《CNN》美國總統大選封關民調顯示，2人支持度戰成平手，而《國會山報》（The Hill）與Decision Desk HQ合作的民調模型指出，川普以52%的勝選機率超越賀錦麗的42%。對此，媒體人謝寒冰認為，越來越多人倒向支持川普，原因在於賀錦麗被人家看破手腳。謝寒冰27日在節目《新聞大白話》表示，美國總統大選已經到了最後關頭，包括好萊塢明星，很多人都一個個站出來紛紛表態，媒體也是。為什麼最近倒向川普的人愈來愈多？謝寒冰指出，近日賀錦麗接受連續採訪時，從頭到尾不正對問題回答，人家問A，她答BCD，亂扯一通，回答之空洞，讓人感覺她對任何問題都沒想法。謝寒冰說，賀錦麗接受採訪一多，就被看破手腳，賀錦麗目前面臨最大的問題，就是讓人覺得她除了想當總統之外，想要做的事情都沒有人知道。謝寒冰也指出，賀錦麗與川普的差距目前不大，而《CNN》的報導稱每一次民調都有誤差，可每一次選舉之後，會發覺搖擺州的誤差，最後反而導致另外一方以60％機率大幅勝出，因此這是大家要去觀察的重點。