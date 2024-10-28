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北檢持續偵辦京華城弊案，台北市長副市長彭振聲涉犯貪污治罪條例圖利、財產來源不明等罪，有湮滅證據事實及有勾串之虞，聲請延押。北院今（28）日上午已開庭閱卷，預計下午過後召開延押庭。京華城弊案在押被告羈押期限陸續將至，北院已在本（10）月23、24日召開沈慶京、應曉薇延押庭，預計羈押屆滿前裁定是否持續羈押，至於吳順民已在25日裁定以500萬元交保、限制住居。北檢也在25日向北院聲請延押柯文哲及彭振聲，檢方認為柯文哲涉犯貪污治罪條例收賄、圖利等罪，且本案重要證人許芷瑜滯留境外，還有其餘相關證人尚未到案。檢察官也認為彭振聲涉犯貪污治罪條例圖利、公務員財產來源不明等罪，有湮滅證據事實，以及勾串共犯或證人之虞，因此聲請延長羈押。北院訂於今天上午9時提在押的彭振聲召開閱卷庭，確認限閱的範圍及方式後，下午2時開羈押訊問庭，北院訂明天上午由柯文哲辯護人閱卷、10月31日下午召開柯文哲延押庭。