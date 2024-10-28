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中央大學台灣經濟發展研究中心今（28）日公布10月消費者信心指數（CCI）總指數為77.06點，較上月比較下降0.78點，終止連5升。此次調查的6項分項指標中，有5項走跌，又以「購買耐久性財」跌最多。中央大學台灣經濟研究中心調查10月消費者信心指數（CCI）總指數77.06點，月減0.78點。6項分項指標中，包含「物價水準」、「家庭經濟狀況」、「國內經濟景氣」、「就業機會」、「購買耐久性財貨」等5項指標均呈現下降趨勢，僅「未來半年投資股票時機」上升。不過，若是從絕對水準來看，6項指標中，5項偏向悲觀，但僅有「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，本月CCI出現轉為下跌轉折點，反映台灣雖因AI產業帶動出口表現佳，但傳產仍處在極大經營壓力，產業兩極化更為明顯。另指出AI需求雖大增，但關鍵在於何時泡沫化，若美國經濟走弱，泡沫化風險提高。同時，吳大任指出，「購買耐久性財貨」應與近期國銀房貸逼近滿水位，資金有限條件下，銀行開始篩選客戶，僅經濟條件、信用較好的客戶財有機會爭到貸款。再加上中央銀行9月祭出第7波選擇性信用管制，打擊炒房風氣，也對房市產生影響。此外，民眾對物價信心下跌，與颱風影響蔬果價格，加上台電漲電價、明年基本工資調漲有關，廠商壓力很大，預估民眾物價信心到明（2025）年1、2月以前都不會好。