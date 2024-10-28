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美國股市上週五（25日）漲跌互見，而台北股市今（28）日又開高走低，開盤走高，上漲107.24點、來到23455.69點，盤中最高一度來到23547.12點，不過隨著台積電翻黑走低，拖累指數也同步跳水，尾盤跌勢止不住，終場下跌150.38點、收在23198.07點，跌破5日、10日線，成交量為3282.75億元。大盤走低之際，中小型股也同步開高走低，櫃買指數終場下跌3.12點或1.16%，收在266.99點，日K連3黑，並且跌破月線關卡。今日個股成交量排行榜前五名：鴻海、星宇航空、鴻準、台玻、聯嘉；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯鈞、聯發科、世芯-KY。權值股跌多漲少，權王台積電開盤上漲10元、來到1075元，盤中最高來到1080元，不過隨後遭到賣壓襲擊、跳水翻黑，終場收在最低價1050元、下跌15點或1.41%；鴻海表現相對台積電抗跌，今日以218.5元開出、上漲2.5元，盤中最高來到211.5元，隨後漲幅收斂，終場下跌1元或0.46%，收在215元；聯發科倒是守穩在盤上，今日以1330元開出、上漲15元，盤中最高來到1340元，終場上漲20元或1.52%，收在1335元。今日跟著台股一同走跌的族群，主要就是半導體股，隨著台積電翻黑，同族群個股也同步走低。虹冠電跌近8%，菱生跌逾6%，捷敏-KY、穎崴跌逾5%，聯鈞、達發下跌逾4%，新唐、訊芯-KY、強茂跌逾3%。不過今日還是有逆勢走強的族群，其中漲勢大的就是玻陶族群，類股指數大漲逾5%，主要就是因為台玻大漲逾6%。主要是因為，中國從9月底起陸續祭出多項政策救市，其中房市更被認為是重中之重，中國玻璃期貨也因此展開反彈，連帶也影響到台玻的走高。此外，塑化股今日也有表現，類股指數上漲逾2%。其中恆大上漲逾4%，台塑上漲逾3%，台化、南亞上漲逾2%，台聚、台達化、華夏、台聚上漲逾1%。