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保瑞藥業今（28）日宣布，董事會通過收購位於美國紐澤西州的罕見疾病藥品開發公司Pyros Pharmaceuticals Inc.的全數股權，藉以取得Pyros旗下的關鍵罕見疾病品牌用藥，交割價金為美金2千7百25萬元，預計將於今年第4季交割完成，這是保瑞集團今年以來的第3次收購。透過此次股權收購所取得的罕病品牌用藥產品組合，不僅能夠有效擴大保瑞全球銷售業務在美國市場的產品渠道，降低原本過於集中學名藥的營收組合，並有助轉型具有專利保護優勢的品牌通路，奠定全球銷售業務事業體的長期競爭利基。保瑞董事長暨執行長盛保熙表示，收購Pyros是保瑞強化全球銷售業務競爭優勢的重點策略執行，不僅有效擴展Upsher-Smith 針對罕見疾病致力推行的「Promise of Support™」計劃，更確實呼應了保瑞年初在併購Upsher-Smith後訂定的長期發展策略。透過整合Pyros針對罕病藥物的創新研發能力與累積多年對於未滿足需求患者群體的深入了解，運用Upsher-Smith在小兒神經專科經營多年的品牌認同與運營實績，保瑞將能持續增加品牌產品、擴大銷售通路、提升獲利效率，進而創造強而有力的綜效，在處方用藥領域建立全球領先地位。旗下Upsher-Smith 團隊將偕同 Pyros 的商業產品及團隊，透過更為多元完整的資源網絡來服務更多需要協助的罕見疾病患者。保瑞在今年第2季完成Upsher-Smith併購案後，即憑藉著其針對小兒神經用藥VIGADRONE（vigabatrin）口服懸浮液劑型及深耕多年的特殊藥局通路成功打入美國品牌學名藥市場。而VIGADRONE不僅是Upsher-Smith產品組合中營收成長最快、獲利最好的，更奠定了保瑞集團在小兒罕見疾病用藥市場的關鍵地位。Pyros是美國本土一家專注於開發罕見藥物且服務未滿足需求患者群體的專業製藥公司，目前以嬰幼兒罕見神經疾病為研發重點，旗下關鍵品牌用藥VIGAFYDE™ 口服液及 VIGPODER™口服型粉末溶液皆為嬰兒點頭式痙攣（Infantile Spasms）的一線用藥。其中，VIGAFYDE™ 口服液係於今年6月獲得美國FDA核准，是第一款即用型（Ready-to-use）vigabatrin液體配方，也是15年來首款獲得美國FDA核准用於治療嬰兒點頭式痙攣之505(b)2新藥，並取得孤兒藥認證資格（Orphan Drug Designation）。目前該藥是唯一一款即用型且不需於用藥前再混和，為嬰兒點頭式痙攣患者及其照護者提供較目前治療方法簡易之投藥流程；VIGAFYDE™已於 2024 年 9 月正式上市銷售。在保瑞收購Pyros後，保瑞又進一步將旗下全球銷售業務的目標市場由原本單一且競爭激烈的學名藥產品，擴大延伸至更具成長潛力且獲利品質更好的505(b)2新藥組合，並且成為目前美國市場中唯一同時擁有vigabatrin口服懸浮液劑型與即用型vigabatrin液體配方的藥廠，確實掌握絕對的競爭優勢。除了現有針對嬰兒點頭式痙攣的適應症外，Pyros也持續研究其他相似神經專科罕見疾病適應症的藥證申請，希望透過既有通路及累積多年之專業銷售團隊，有效瞄準孤兒藥專業市場。