我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘿倫揭露心靈課收費方式，透露高階課費用5萬到10幾萬元不等。（圖／蘿倫Threads）

▲家寧在新片狀態讓不少粉絲直呼詭異，認為是受「心靈成長課程」所影響。（圖／家寧+0臉書）

情侶檔YouTuber「眾量級CROWD」家寧、Andy分手後各自發展新頻道，其中家寧的新頻道「秘月期POPOO」近日發布首支影片，然而她在影片中的言行怪異，引起粉絲討論，外界紛紛猜測是否與她先前上的「心靈課程」有關。對此，美妝網紅「蘿倫」在社群坦言自己曾接觸該課程，並透露該課程費用高達5萬到10萬元不等，還有粉絲透露導師會慫恿想上課但沒錢的學員去借錢。蘿倫在Threads上透露自己曾參加過類似的心靈課程，並詳細描述程程的收費模式，她表示課程分為初階與高階，上完初階才可以上高階課程，「初階課程3天就要1個普通上班族1個月的薪水，高階課更是5萬到10幾萬不等，課程內容也會拉長幾天」。蘿倫接著透露，就算是最少人的初階課，通常也有幾十幾百人參加，「你們自己算看看可以賺多少」，貼文曝光後粉絲紛紛留言直呼：「感覺不是去上心靈課程了，這是去上如何斂財跟情勒的課程吧」、「有夠恐怖」、「好荒謬！」此外，許多粉絲也留言區分享自身經歷，像是其中一堂課程要學員們脫光上衣，說出自己裸上身的感受、導師會慫恿想上課但無法負擔費用的學員去借錢、刷卡分期等，種種荒誕的操作手法，令外界瞠目結舌。