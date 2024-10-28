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▲中央氣象署最新路徑預測，颱風周四將籠罩全台。（圖／中央氣象署）

▲中央氣象署提醒小心「胖子颱風」，由於環流範圍非常廣，即便中心強度並不會太強，但環流內部的風雨都不小。（圖／中央氣象署）

康芮颱風從上週四（24日）生成以來，從原本預期會隨著太平洋高壓東退北轉，到上週末風雲變色，幾乎瞄準台灣陸地直撲而來，預測路徑變化速度之快、幅度之大，讓不少專家都傻眼。中央氣象署預報中心主任陳怡良指出，秋季西北太平洋甚至台灣附近天氣系統多且變化快速，只要稍微有一點點的變動，就會導致康芮颱風路徑有180度的轉變，這也是秋季颱風的特性，雖然早已有心理準備，但這樣的變化確實很讓人難以捉摸，「現階段，氣象署全力緊盯著任何變數，但無論如何，請民眾務必要隨時注意最新預報，並且做好防颱準備！」陳怡良指出，相較於夏天主導颱風以太平洋高壓為主的型態，秋天西北太平洋上天氣系統相當複雜，有北方的高壓、槽線，地面的東北風，甚至洋面上的太平洋高壓，任何一方勢力稍微有點變動，對於颱風路徑就會帶來巨大的改變。有時候颱風速度快或慢，也會影響到颱風本身移動有沒有受到這些天氣次系統影響。「由於只要差一點點，後面情況就會天差地遠，對民眾感受上就會差很大，所以氣象署一點也不敢掉以輕心！」陳怡良說，康芮颱風屬於一個大型季風低壓帶裡生成的颱風，它的南側有低壓帶，東北側有太平洋高壓，西北側又有大陸高壓，更北邊還有槽線系統，先天上就是在一個混亂的環境裡面。原本預期康芮颱風剛生成後，太平洋高壓會隨著槽線東移而退卻，使得颱風受到槽線牽引逐漸北轉往日本南方海面移動，對台灣並不會有影響，但就是「差這麼一點點」，太平洋高壓東退不明顯，使得槽線沒有「勾到」颱風，導致路徑持續往西偏移靠近台灣。陳怡良說，上週末氣象署發現這樣的狀況後，就立即嚴密監控相關次系統變化，但依照現在的情形看來，康芮颱風的路徑變數還是相當大，從東部外海北轉到直接通過巴士海峽西行都有可能，這會導致颱風影響的情況有天南地北差異，所有預報人員只能繃緊神經，緊盯每一個細部變化。然而，從現有資料顯示，無論康芮颱風路徑如何轉變，迎風面的東半部地區有相當大的機率首當其衝。陳怡良說，後續還有一個值得關注的重點就是台灣的地形效應，多多少少都會對颱風本身移動甚至影響過程帶來變數。尤其這種從低壓帶生成的颱風，通常環流範圍都非常廣，就像是胖子颱風，即便中心強度並不會太強，但環流內部的風雨都不小，因此全台灣都應該提早做好因應準備，民眾千萬不可大意。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮也說，康芮颱風目前雖然趨勢上往台灣附近移動，但從台灣頭到台灣尾登陸都有可能，影響情況、範圍也大不同。以現有資料來看，最快明（29）日最關鍵，路徑應該會大致底定。