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世界羽聯（BWF）公布最新世界排名，台灣羽球一姊戴資穎因傷申請保護，戴資穎目前累積80831分，因去年法國公開賽的積分扣除後，世界排名從第4下滑至世界第5名，至於台灣男單一哥周天成上升至第8名。戴資穎今年因傷狀態不佳，巴黎奧運早早出局，後續的賽事也常常因傷提前退賽，並缺席北極公開賽、丹麥公開賽，考量傷勢狀況，小戴選擇申請「排名保護」，意味著小戴至少要休息3個月才會再度復出，至少今年確定不會在出戰。女單部分，除了戴資穎名次順序有變動之外，日本好手山口茜以81277積分，世界排名升至第4名；韓國球后安洗瑩依舊穩居世界第1，中國好手陳雨菲和王祉怡分別位居第2、3名。周天成在男單累積74477積分，本週世界排名回升至第8位，他也將以頭號種子身份參加德國舉行的超級300系列賽海洛公開賽，首輪對上會外賽晉級選手。此外，另一名台灣好手「左手重砲」林俊易因傷缺席，世界排名維持第13名。男雙方面，台灣組合李哲輝與楊博軒以70804積分排名第10，並在年終總決賽積分中位列第5，有望爭取年終賽參賽資格。