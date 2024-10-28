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▲楊曜愷帶著《從今以後》出席台灣國際酷兒影展的放映，他也以這部片入圍本屆金馬獎最佳導演獎。（圖／酷兒影展提供）

▲李琳琳（右）昔日和謝賢合演的港劇《天龍八部》曾在台灣締造相當轟動的收視佳績。（圖／摘自YouTube）

獲得第61屆金馬獎最佳劇情片、導演、女主角等4項提名的《從今以後》，描述老年女同志在另一半生前沒有給予名分之下的遺產繼承問題，搶先在台灣國際酷兒影展上亮相。導演楊曜愷透露，當初為了尋找女主角區嘉雯搭配的演員，被一堆女星拒絕，最後才由曾息影超過30年的李琳琳接手，自嘲比起上一部片《叔·叔》被上百位男演員拒絕，花了一年時間才選定演員，本片的蕾絲邊戀人組合不到一年就搞定，已經比上次快很多了。《從今以後》描述大半生相守的區嘉雯與李琳琳，本來和李琳琳的家人也相處融洽，逢年過節都團圓共度，結果李琳琳意外去世，因生前沒有立合法的遺囑，按規定要由哥哥太保來處理，區嘉雯可能保不住和愛人居住了多年的房子，與太保一家的關係更產生變化。雖然華人觀眾對於演員的演出已經有更開放的觀念，但楊曜愷坦言拍《叔·叔》與《從今以後》都碰上一堆演員拒絕扮演同志、選角碰到困難的情況。楊曜愷為了《從今以後》曾經訪問過一些資深的女同志，瞭解她們的遭遇，更加確定要在片中為她們發聲。儘管一開始就已確定曾經跟他合作過《叔·叔》的區嘉雯擔任女主角，戲分不如她重卻具有關鍵地位的同性伴侶，卻遲遲無法敲定，最後才請出了李琳琳。李琳琳與姜大衛是香港演藝圈最具代表性的明星夫妻之一，兩人都是從電影圈出道，但李琳琳比姜大衛更早轉進電視界，曾在TVB從年輕花旦演到長輩，過往曾在台灣老3台播出的港劇《楊門女將》、《十三妹》和《天龍八部》，她分別扮演楊八妹、獨臂神尼和王夫人，讓人留下深刻印象。後來她在1990年代初期與姜大衛帶著兒女移民加拿大，淡出幕前，21世紀後全家又搬回香港，之後她卻發現患了大腸癌，花了幾年時間才康復，因此現在才又以《從今以後》回到大銀幕。之前楊曜愷和區嘉雯也曾帶著《從今以後》出席高雄電影節的首映會，71歲的區嘉雯自嘲很早就問過楊曜愷有沒有很多親密鏡頭：「因為我已經太老了，不能show my body。」楊曜愷很開心她成了今年的金馬準影后之一，區嘉雯則表示自己總是做最壞的打算，卻做最好的準備，所以生活總是充滿了驚喜。酷兒影展11月08至10日要轉赴台中王牌映画影城放映，11月16日至17日則會在高雄市電影館登場，節目詳情可以上影展官網 tiqff.org.tw 查詢，購票則在 ibon售票系統。