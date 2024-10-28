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第50屆日本眾議院大選於27日進行投開票，結果已於28日上午出爐，執政黨自民黨慘敗、流失多席，且未能取得國會過半席位。自民黨選舉對策委員長小泉進次郎遞交了辭呈，表示希望對選舉失敗負責。日本首相、自民黨總裁石破茂已經接受小泉進次郎的辭呈。根據日本放送協會（NHK）報導，在本次眾議院選舉中，執政黨自民黨的席次從選前的247席減少了56席，僅剩下191席。為此，小泉進次郎於28日下午在自民黨本部表示，「我已經與石破茂總裁會面，並以選舉對策委員長身份提交辭呈，總裁也接受了。選舉結果的責任由選舉對策委員長承擔是理所當然的。」小泉進次郎接續表示，「現階段的自民黨應該承擔責任，當目標未能達成時，執行部應承擔責任，選舉對策委員長負責是國民理所當然的期待。」針對敗選原因，小泉進次郎表示，「從兩年前延續至今的政治與金錢問題未能妥善解決，導致在這種情況下迎接選舉，無法營造讓國民理解的環境。」他續稱，應當誠懇面對「自民黨必須改變」的結果，並以此基礎重新出發，未來也將盡所能推動改進。小泉進次郎在9月時參選自民黨總裁選舉，最終在決選投票前落敗，名列第三。在敗選後，因石破政權上任，而被任命為選舉對策委員長。在選前，小泉進次郎就曾坦承這次的選情相當嚴峻。在此次眾議院選舉中，小泉進次郎以高知名度作為選舉的「門面」，到各地區助選。但小泉進次郎才任選舉對策委員長一個月，最終仍因為眾院選舉失利而宣布辭職。