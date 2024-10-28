中信兄弟在台灣大賽，以4：1擊敗統一7-ELEVEn獅後，正式奪下隊史第10冠，同時也象徵了中華職棒35年的賽季落幕，緊接而來的，將是11月中舉辦的世界棒球12強賽。中華隊從今（28）日起在台北大巨蛋進行練球，因為傷兵而替補入選名單的兄弟重砲「魚住」曾頌恩，在練習前接受訪問，透露其實在台灣大賽G5前就接獲替補消息，但還是專注在球場上表現，並說道：「那個當下覺得冠軍賽比12強還更重要。」
首次打成棒國際賽 曾頌恩興奮又緊張
曾頌恩過去曾在三級棒球時期，披上中華隊戰袍，包含少棒、U23世界盃等賽事，不過本次入選12強賽名單，是生涯首次參加成棒等級的國際賽。曾頌恩直言又緊張又興奮，而且接到消息時，不知道只是替補，還是真的會入選。
談起接到消息時的狀況，曾頌恩說：「總教練說希望我進中華隊，為球隊貢獻，但我是第一次接受這種徵招，知道不是自己能決定的事情，要考慮多方面的事，所以在確認意願後，有請他們去問球團。」
此外，曾頌恩也透露，自己其實是在台灣大賽的G5前獲知。儘管如此，曾頌恩在G5還是照樣開轟，並繳出4打數雙安的表現，幫助兄弟順利封王，沒有受到影響。對此，曾頌恩解釋道：「那就是場外的事情，專注在冠軍賽當下，一致的目標，那個當下覺得冠軍賽比12強還更重要。」
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曾頌恩過去曾在三級棒球時期，披上中華隊戰袍，包含少棒、U23世界盃等賽事，不過本次入選12強賽名單，是生涯首次參加成棒等級的國際賽。曾頌恩直言又緊張又興奮，而且接到消息時，不知道只是替補，還是真的會入選。
談起接到消息時的狀況，曾頌恩說：「總教練說希望我進中華隊，為球隊貢獻，但我是第一次接受這種徵招，知道不是自己能決定的事情，要考慮多方面的事，所以在確認意願後，有請他們去問球團。」
此外，曾頌恩也透露，自己其實是在台灣大賽的G5前獲知。儘管如此，曾頌恩在G5還是照樣開轟，並繳出4打數雙安的表現，幫助兄弟順利封王，沒有受到影響。對此，曾頌恩解釋道：「那就是場外的事情，專注在冠軍賽當下，一致的目標，那個當下覺得冠軍賽比12強還更重要。」