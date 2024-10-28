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▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，外野手曾頌恩賽後繞場感謝球迷支持。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）

中信兄弟在台灣大賽，以4：1擊敗統一7-ELEVEn獅後，正式奪下隊史第10冠，同時也象徵了中華職棒35年的賽季落幕，緊接而來的，將是11月中舉辦的世界棒球12強賽。中華隊從今（28）日起在台北大巨蛋進行練球，曾頌恩過去曾在三級棒球時期，披上中華隊戰袍，包含少棒、U23世界盃等賽事，不過本次入選12強賽名單，是生涯首次參加成棒等級的國際賽。曾頌恩直言又緊張又興奮，而且接到消息時，不知道只是替補，還是真的會入選。談起接到消息時的狀況，曾頌恩說：「總教練說希望我進中華隊，為球隊貢獻，但此外，曾頌恩也透露，自己其實是在台灣大賽的G5前獲知。儘管如此，曾頌恩在G5還是照樣開轟，並繳出4打數雙安的表現，幫助兄弟順利封王，沒有受到影響。對此，曾頌恩解釋道：「