我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院司法及法制委員會今（28）日就國會行使職權進行專題報告，民眾黨立委張啓楷批評，民進黨立委郭國文上會期暴力搶奪議事本，讓72歲的立院秘書長周萬來摔倒到地上，就連眼鏡都被打飛。對此，郭國文則PO出民眾黨立委黃國昌怒嗆民進黨團總召柯建銘的畫面，反譏「張啟楷可能度數不夠，最好去換一下眼鏡」。立法院司法及法制委員會今天邀請周萬來列席就「『113年憲判字第9號判決』，國會行使職權之困境與未來」進行專題報告，並備質詢。張啓楷直指，民進黨黃鼠狼給雞拜年不安好心，藉由專題報告，想要藉機修理周萬來、劍指立法院長韓國瑜，司馬昭之心毫不掩飾。對此，郭國文在臉書回擊，「周萬來沒跌倒在地，張啟楷可能度數不夠，最好去換一下眼鏡」，他說，周萬來是政務官，當他用政治任命的職權，介入立法院表決，讓違憲的擴權法案，可以程序違法的狀況下通過，何來中立可言？郭國文質疑，國民黨把比周萬來更年長的陳永康放在衝突第一線，都不見白黨出來為陳委員討公道，而他也PO出影片提醒，柯建銘也比周萬來年長，黃國昌是如何「尊重」長輩？