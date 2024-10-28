我是廣告 請繼續往下閱讀

▲多國預測路徑顯示，康芮颱風相當有機會登陸台灣。（圖／國家災害防救科技中心）

▲康芮颱風逐漸接近台灣，台灣一週都會是濕涼的天氣。（圖／中央氣象署）

康芮颱風（國際命名KONG-REY）持續逼近台灣陸地，由於颱風暴風圈達220公里以上，且持續增強中，對台灣陸地威脅與日俱增。根據中央氣象署最新預測資料顯示，週四（10月31日）康芮颱風暴風圈幾乎籠罩全台，週五（11月1日）則是颱風通過後逐漸遠離的過程，這兩天對台灣影響最大、風雨不容小覷。至於是否可能達到停班停課（颱風假）標準？氣象專家賈新興認為，以現有的資料顯示，週四全台停班停課（颱風假）機率相當高，週五要看颱風離開過程的速度及位置，也有相當高的機率放假。不過目前變數仍多，最好時間近一點再觀察比較妥當。賈新興指出，從AI模式及世界各國模式預估，康芮颱風持續往台灣逼近機率相當高，關鍵在於北轉的角度與時機，三大可能的劇本包括由花東交界登陸貫穿台灣，其次是從恆春半島穿越後北轉，第三種狀況則是沿著巴士海峽西行後再北轉，任何一種版本對台灣陸地天氣威脅都相當巨大。不過以影響時程來說，週四將是康芮颱風影響台灣最明顯的時候，若以颱風可能達到中度颱風以上的水準來看，停班停課（颱風假）機率相當高，且全台都有機會。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮認為，現在各國路徑平均看來是會從花東到恆春半島登陸機率較大，但不確定性還是很高，任何一點點差異都可能導致颱風影響範圍、風雨有很大不同。唯一可以確定的是，從今天開始到週三將是康芮颱風快速發展時期，強度可能快速升級，當颱風接近台灣時，有機會達到強度最巔峰狀態，威脅非常的大。中央氣象署預報中心主任陳怡良則說，康芮颱風屬於低壓帶裡生成的颱風，本身環流結構相當廣大，因此暴風圈絕對不會小。這種颱風中心強度可能不是最強，但環流內有不少強對流發展，引進的風雨確實不容小覷。雖然秋季的颱風要留意各方天氣系統的影響，不過總體來說，現階段大家應該全力關注颱風動態即可，隨著颱風離開之後，天氣就可望逐漸恢復，影響時間不會拖太長。