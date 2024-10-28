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桃園市龜山區發生陌生男子強抱國小女童事件！昨（27）日上午10時許，女童在突遭陌生未成年少年當街強抱，女童不斷掙脫逃竄，聲嘶力竭高喊「救我」，路過4、5輛汽機車無人注意到，所幸有名在附近掃地的人發現，才將她救下並帶往派出所報警。針對此案，桃園地檢署今（28）日稍早已簽發拘票，龜山警方表示，在收到檢方拘票後，已由龜山派出所派員前往緝捕，稍早已逮到人了，待警詢過後，將於下午3時30分移送地檢署複訊。桃園一名母親在臉書控訴，龜山區昨日上午10點發生身心疾病男子侵犯國小女童，根據母親提供的影片畫面，騎樓下女童不斷閃躲，並高聲尖叫喊放開、救命，但男子不為所動，靠體型優勢壓制強行熊抱女童，女童雖一度掙脫，伸手跑向馬路大喊「救我、救我」，但是路過車輛呼嘯而過，似乎未注意狀況，畫面曝光讓人揪心。受害者母親憤怒表示，「自己孩子身心有病做家長的不顧到底誰能管，仗著身心疾病就可以隨意侵犯嗎？我家孩子現在心理有陰影這債誰來還？」她更不滿表示，孩子求救成這樣，沒人救就算了，報案了知道犯人在哪卻還是沒結果，她指出事情發生在龜山區陸光路、金鋒街一帶，呼籲家有兒童的家長注意，就怕他在這期間又再犯案。桃檢指出，本署於昨日接獲桃園市政府警察局龜山分局通報轄區有女童遭人侵犯，隨即分案由檢察官指揮偵辦，因被害人年幼，已在社工及家屬陪同下，由檢察官進行減少重複陳述作業程序，避免二次傷害，並積極蒐集相關證據，嚴查速辦，以維護社會治安。稍早，桃檢也證實，目前已簽發拘票，待警方逮捕涉案男子並初步警詢完畢後，再移送地檢署複訊。