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近期外媒報導華為疑似透過第三方公司獲得台積電晶片，因此遭到美國調查。社群也開始風聲鶴唳，多家台灣IC設計公司被流言掃到，而世芯-KY也在上週五（25日）發布重大訊息澄清，消息為不實之謠言，激勵今（28）日股價逆勢走高。、美國科技產業新聞網站The Information報導指出，美國商務部正在調查台積電是否一直在為華為生產AI或智慧手機晶片，包括可能使用不同的公司名稱代為下單、透過中介公司間接向台積電購買晶片等，將違反美國的出口規定。對此，台積電回應，除了強調作為一家守法的公司，一向致力於遵循所有可適用的法令與法規，包括可適用之出口管制法規。此外，公司有完備可全面監控和確保合規性的出口管制機制。台積電接著回應，已經主動就此事聯繫了美國商務部。台積電還提到，自2020年9月中旬以來，並未向華為供應任何晶片，並指出目前並未獲悉台積電成為任何調查的對象。而這件事也波及到台灣其他IC設計公司，其中世芯-KY遭網路社群影射疑是華為的「白手套」，上週五股價重挫逾5%。也因此，世芯-KY週五發表重訊，表示針對網路社群散發及影射對本公司營運狀況之不實言論，特此澄清。強調網路社群散發及影射「華為白手套疑為世芯」等消息為不實之謠言。進一步表示，公司與華為並無直接或間接業務往來。也因此在台股今（28）日開高走低的情況下，世芯-KY能力守紅盤，今日以1895元開出、上漲15元，最高一度來到1975元、上漲95元或5.05%，終場則是上漲15元或0.8%，收在1895元。