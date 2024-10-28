曾頌恩最難忘林智勝的三分砲！世界12強賽B組預賽將於11月13日，在台北大巨蛋揭開序幕，中信兄弟重砲手「魚住」曾頌恩，原先並沒有入選28人名單，但由於3名投手因傷辭退，替補加入中華隊。曾頌恩今（28）日參與集訓時，直言：「是從小到大的夢想」，並分享自己最有印象的國際賽，就是2015年12強賽，由「大師兄」林智勝面對古巴隊所敲出的超前三分砲。
中華隊是從小的夢想 最難忘大師兄三分砲
談起生涯首次參加成棒等級國際賽的心情，曾頌恩直言：「很緊張又很興奮，因為是是從小到大的夢想，從小時候看著現在的教練團比賽，到現在是自己上來比賽。」
此外，當被問起最印象深刻的中華隊賽事，曾頌恩沒有猶豫地回答：「2015年的12強賽。」並接著說道：「我還是國中生，看著林智勝對古巴轟出三分砲，然後郭俊麟、陳冠宇也都有打，現在變成同一隊，感覺很特別。」
2015年的世界12強預賽，中華隊在台中洲際棒球場交手古巴，八局下1：1平手局面，現效力味全龍的「大師兄」林智勝，敲出超前的三分砲，當晚讓不少球迷興奮到難以入眠。
最後談到本次世界賽是否有比較想碰到的對手，曾頌恩表示：「比較會想要碰到日本，因為他們職業程度很強，投手又是國內最頂尖的，跟我們年紀也差不多，所以想要較量看看。」
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談起生涯首次參加成棒等級國際賽的心情，曾頌恩直言：「很緊張又很興奮，因為是是從小到大的夢想，從小時候看著現在的教練團比賽，到現在是自己上來比賽。」
此外，當被問起最印象深刻的中華隊賽事，曾頌恩沒有猶豫地回答：「2015年的12強賽。」並接著說道：「我還是國中生，看著林智勝對古巴轟出三分砲，然後郭俊麟、陳冠宇也都有打，現在變成同一隊，感覺很特別。」
2015年的世界12強預賽，中華隊在台中洲際棒球場交手古巴，八局下1：1平手局面，現效力味全龍的「大師兄」林智勝，敲出超前的三分砲，當晚讓不少球迷興奮到難以入眠。
最後談到本次世界賽是否有比較想碰到的對手，曾頌恩表示：「比較會想要碰到日本，因為他們職業程度很強，投手又是國內最頂尖的，跟我們年紀也差不多，所以想要較量看看。」