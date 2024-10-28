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▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，外野手曾頌恩榮獲系列賽最有價值球員。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）

▲中信兄弟在台灣大賽系列戰以4：1擊敗統一獅獲得中職35年總冠軍，外野手曾頌恩賽後繞場感謝球迷支持。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.10.25）

曾頌恩最難忘林智勝的三分砲！世界12強賽B組預賽將於11月13日，在台北大巨蛋揭開序幕，中信兄弟重砲手「魚住」曾頌恩，原先並沒有入選28人名單，但由於3名投手因傷辭退，替補加入中華隊。談起生涯首次參加成棒等級國際賽的心情，曾頌恩直言：「此外，當被問起最印象深刻的中華隊賽事，2015年的世界12強預賽，中華隊在台中洲際棒球場交手古巴，八局下1：1平手局面，現效力味全龍的「大師兄」林智勝，敲出超前的三分砲，當晚讓不少球迷興奮到難以入眠。最後談到本次世界賽是否有比較想碰到的對手，曾頌恩表示：「