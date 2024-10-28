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▲姜皓文（右）與妻子開心欣賞劉德華在吉隆坡的演唱會。（圖／台灣映藝提供）

早先造成全台歌迷搶票的劉德華演唱會，之後還再釋放了第2、3輪的抽票，話題十足，觀眾也萬分期待。然而康芮颱風逐漸接近台灣，預計週四（10／31）、週五（11／1）這兩天影響最大，而這兩天剛好劉德華都要在台北小巨蛋演出，是否因為天候而有所改變？目前主辦單位還未發出要取消的訊息，全台焦慮、等著欣賞華神丰采的「劉太太」們，暫時不用太緊張，但請密切注意最新消息。備受矚目的《今天is the day劉德華巡迴演唱會》台北場未演先轟動，向隅歌迷哀嘆自己不是「天選之人」，可見劉德華就算已經11年沒來台演唱，粉絲對他熱愛依然不減，且更增想念。他早先已完成在馬來西亞吉隆坡的4場演出，將近3小時的表演，不少觀眾大感值回票價，連和他合作過電影《拆彈專家》的香港金像獎男配角得主姜皓文（黑仔）都和妻子殷寧一起來欣賞他的演唱會，兩人各自生日在10月24、26日，25日則是他們的結婚週年，因此慶生和結婚紀念透過去看劉德華的演唱會一次得到滿足，兩人不僅意猶未盡，想要等到劉德華回香港巡迴時再看一次，劉德華也特別帶來《暗裡著迷》及《心肝寶貝》作為給他們的獻禮，還跟現場觀眾一齊合唱生日歌，讓他們對他的心意興奮又感動。吉隆坡觀眾的熱情，讓劉德華大讚：「大家的反應，簡直是演唱會天花板！」對於工作人員的認真付出，他也充滿感動，坦言：「沒話可說，無論觀眾、台前幕後的工作人員，真的感謝大家的愛戴和支持。下一站見。」 下一站就是台灣歌迷期待萬分的台北小巨蛋，現在就只看老天爺是否能配合，讓大家都能在不被颱風影響的安全環境下，如期欣賞劉德華的表演，歌迷們還是要密切注意颱風最新動態，與主辦單位的最新訊息。