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▲米可白兩年前就決定好要凍卵，所以沒有特別跟男友說。（圖／記者李政龍拍攝）

▲米可白接下民視新八點檔，將演出駐唱歌手另類圓夢。（圖／記者李政龍拍攝）

米可白今（28）日出席民視簽約記者會，為即將開拍的新八點檔進行定妝。在開拍之前米可白才剛去凍卵，讓她笑說自己變胖很多，現在還沒瘦回來，凍卵之前她只告訴了經紀人和媽媽，並沒有特別告知男友孫綻，她坦言知道男友一直都有結婚的想法，但她目前還是以工作為主，凍好的卵最快也是一年後才會開箱，先拍完這檔八點檔再說。米可白說，因為凍卵導致賀爾蒙改變，看到很多人的場合都會有點緊張，還說手術前後胖到59公斤，目前瘦回57，但還是覺得自己很胖、肚子很大，變比較沒自信，不過因為需要的卵子數量還不夠，所以預計12月會再去凍一次。她提到凍卵是自己兩年前就計畫好的，所以事前並沒有跟男友孫綻說，只有告知經紀人、媽媽，不過男友會買雞湯給她，相當貼心。米可白和孫綻因為合作八點檔《追分成功》假戲真做，孫綻先前在節目中說過自己想結婚，米可白被問到是否知道對方很期待婚姻？她先是嘆了口氣，坦言知道男方一直有這想法，但她自己目前還是以工作為主，加上現在又加入新公司，但沒有感覺對方有要求婚，也還沒有要動用卵子的計畫，至於什麼時候要開箱凍好的卵子？米可白則認為大概要一年後，畢竟拍八點檔都要一年到一年半的時間。米可白在新劇角色設定是駐唱歌手，她回憶小時候每次拿麥克風想唱歌，爸爸就會叫自己睡覺，過去上《康熙來了》時唱歌片段也被笑過音調不准。而她過去在兒童台當姐姐要錄音歌曲時，其他哥哥姐姐都有配唱，獨獨她一個人沒唱，只配了一個OS，如今在新劇中演出歌手，也讓從小就有歌手夢的她終於用另一種方式圓夢。