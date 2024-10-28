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世界棒球12強錦標賽將於11月10日開打，中華隊於今（28）日在台北大巨蛋展開集訓，唯一旅外投手林昱珉預計於明（29）日向中華隊報到。本屆12強中華隊帶13名投手，比原先14名投手減少一名，但總教練曾豪駒認為投手人數足以應付12強。最初中華隊的投手陣容計畫是設定14人，但為使陣容更為平衡，曾豪駒與教練團成員經過反覆討論後，決定調整為13名投手和15名野手。曾總強調，接下來仍會密切觀察球員狀況，希望避免再有傷兵出現，以目前情況來看，13名投手應該能滿足球隊需求。為了備戰即將於11月2日和3日舉行的台灣捷克國際交流賽，總教練曾豪駒透露，目前先發人選已有大致框架，會與教練團進一步討論，確保最佳戰力。熱身賽的兩場對決將是中華隊在12強賽正式開打前的重要實戰，讓教練團能夠迅速掌握球員狀態。針對12強賽的投手安排，曾豪駒指出，球隊將視戰況進行靈活調整，「先發和牛棚的佈局會依據比賽狀況做變動，依照個人能力進行安排，角色與例行賽不會差太多。」在本次12強賽中，許多中職洋投獲得國家代表隊徵召，將分別加入各自國家的12強陣容。對此，曾豪駒認為這是中職球員實力逐步獲得國際認可的證明，他表示，「大家彼此都很熟悉，也知道怎麼應對，屆時就看場上應變能力。」