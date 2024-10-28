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▲楊佩潔（右）最近與這名外型神似瘦子的單親帥爸（左）互動頻繁，兩人經常一起出遊。（圖／楊佩潔IG）

▲楊佩潔（右）和型男爸爸嘉育（左）的互動相當甜蜜，宛如熱戀中的小情侶。（圖／楊佩潔IG）

▲楊佩潔認為無法跟前夫牽手過一輩子，今年才決定結束近3年的婚姻。（圖／楊佩潔臉書）

女星楊佩潔7歲就拍廣告出道，有「最正童星」的封號，在演藝圈發展多年，於2021年嫁給圈外人老公，但在今年5月就宣布離婚。恢復單身的她，近日就被發現與一名寵物美容師經常一起出遊，交情似乎不簡單。對方是單親的二寶爸，外型帥氣神似男星瘦子，兩人還在車上一起隨著音樂舞動，看起來曖昧氛圍滿點，而楊佩潔似乎也不否認，頻頻與對方凝視互動，戀愛感溢出螢幕。楊佩潔離婚5個月疑似有新戀情了，男方是知名的寵物美容師「型男爸爸嘉育」，和楊佩潔一樣有離婚經歷，單身養育兩個女兒，經常在IG分享和小孩互動的影片、照片，看的出來相當愛家。楊佩潔25日PO出和嘉出遊的影片，兩人在車上播放韓團BLACKPINK成員Rosé與火星人布魯諾的合作的新單曲〈APT.〉，一起隨著音樂搖擺，還不時對到眼互動，看起來氣氛相當甜蜜。楊佩潔坐在副駕駛上，但身體不停往嘉育的方向靠近，讓粉絲看了紛紛留言，「有種曖昧的氛圍哦」、「這段可能沒有（默契）」，楊佩潔則回應留言，「默契這種東西吼…只能給時間啦」，對於外界猜測兩人是否交往的傳聞並沒有否認。有人稱讚嘉育看起來像是男星瘦子，楊佩潔也開玩笑說：「是瘦子啊」，並附上眼冒愛心的表情圖案，對男方的外表也是非常認可。38歲的楊佩潔當初和前夫認愛時，其實也稱讚過對方為人正直，很像「大仁哥」，兩人認識18年才交往5個月就決定閃婚，可惜婚姻維持3年就觸礁。日前楊佩潔還上節目分享離婚心酸，她說婚後前夫管的很嚴，經常碎念她跟朋友聚會太晚回家等等，也不准她跟陌生人聊天，就連她在家穿稍微性感的蕾絲睡衣，也被前夫嫌「太不規矩了」，最後才讓她心冷決定離婚。當時楊佩潔還在節目上笑說：「結婚真的不要太甜蜜，我親身經歷，以後談戀愛再也不公開了！」如今卻又和嘉育拍影片放閃，感情狀態讓人摸不著頭緒。而楊佩潔演過的作品包含《機智校園生活》、《女力報到－愛情公寓》、《甘味人生》等等，對觀眾來說並不陌生。