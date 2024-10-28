古林睿煬缺陣讓中華隊戰力大損！世界12強賽中華隊在台北大巨蛋集訓前夕，中職官方在昨（27）日發出新聞稿，宣布本土最強王牌古林睿煬以及邱浩鈞、潘文輝等3名投手，因為疲勞傷勢影響，將退出本次中華隊。中華隊在今（28）日開始集訓，總教練曾豪駒對於古林睿煬缺陣，表示相當可惜，並針對補進郭俊麟、黃恩賜、曾頌恩等2投手、1野手的決策，給出解釋。
坦言古林缺陣可惜 談補2投1野原因
在中華隊開始練球前，曾豪駒接受媒體訪問，談到古林睿煬辭退一事，他坦言：「一直在關注他，原本有說可以打，但最後無法打，是很可惜的消息，但也希望替補選手可以拿出好表現。」
對於替補選進2投1野的選擇，曾豪駒表示曾頌恩一直以來都是觀察的對象，表現也是大家有目共睹，在原先名單出現傷兵後，參考整個陣型上做出這個決定。而關於郭俊麟、黃恩賜，則是因為參考冠軍賽的選手表現，且認為郭俊麟過去在國際賽表現不錯，而黃恩賜則是整季維持一定水準，所以選進這2名投手。
曾考慮陳偉殷 13投符合規劃
此外，在3位投手辭退後，曾豪駒透露陳偉殷也是徵詢的對象之一，不過由於已經停機，所以無法配合出賽，或許等到明年經典賽資格賽時，會再做評估。
在中華隊名單異動後，由原先的14名野手、14名投手，變成15名野手、13名投手。對此，曾豪駒認為：「投手目前來看是OK的，只是後續還是會繼續觀察，希望不要再有傷兵出現，會看這幾天的陣型再來去搭配。」
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在中華隊開始練球前，曾豪駒接受媒體訪問，談到古林睿煬辭退一事，他坦言：「一直在關注他，原本有說可以打，但最後無法打，是很可惜的消息，但也希望替補選手可以拿出好表現。」
對於替補選進2投1野的選擇，曾豪駒表示曾頌恩一直以來都是觀察的對象，表現也是大家有目共睹，在原先名單出現傷兵後，參考整個陣型上做出這個決定。而關於郭俊麟、黃恩賜，則是因為參考冠軍賽的選手表現，且認為郭俊麟過去在國際賽表現不錯，而黃恩賜則是整季維持一定水準，所以選進這2名投手。
曾考慮陳偉殷 13投符合規劃
此外，在3位投手辭退後，曾豪駒透露陳偉殷也是徵詢的對象之一，不過由於已經停機，所以無法配合出賽，或許等到明年經典賽資格賽時，會再做評估。
在中華隊名單異動後，由原先的14名野手、14名投手，變成15名野手、13名投手。對此，曾豪駒認為：「投手目前來看是OK的，只是後續還是會繼續觀察，希望不要再有傷兵出現，會看這幾天的陣型再來去搭配。」