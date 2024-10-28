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▲統一獅本土王牌古林睿煬，在台灣大賽G1先發，只投3局就因傷退場，如今因疲勞傷勢影響，確定退出中華隊名單。（圖／記者葉政勳攝）

古林睿煬缺陣讓中華隊戰力大損！世界12強賽中華隊在台北大巨蛋集訓前夕，中職官方在昨（27）日發出新聞稿，宣布本土最強王牌古林睿煬以及邱浩鈞、潘文輝等3名投手，因為疲勞傷勢影響，將退出本次中華隊。在中華隊開始練球前，曾豪駒接受媒體訪問，談到古林睿煬辭退一事，他坦言：「而關於郭俊麟、黃恩賜，則是因為參考冠軍賽的選手表現，且認為郭俊麟過去在國際賽表現不錯，而黃恩賜則是整季維持一定水準，所以選進這2名投手。此外，在中華隊名單異動後，由原先的14名野手、14名投手，變成15名野手、13名投手。