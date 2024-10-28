我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭到羈押近2個月，民眾黨副祕書長許甫今（28）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，柯文哲曾問他「政治是骯髒的工作，你準備好了嗎？」，如今是非不分的消息滿天飛，讓他感到絕望。許甫表示，當初自己要踏入政治圈時，民眾黨主席柯文哲曾問「政治是骯髒的工作，你準備好了嗎？」許甫現在回想起來覺得感慨，很多長輩曾建議不要碰政治，因為政治很多壞人，但他自認是善良的人，結果在網路上側翼眼中，他與陳智菡變成十惡不赦的壞人，而網軍也完全不會理會正確的說法，只會繼續攻擊。針對政治獻金報帳單據「960110」這串數字的爭議，許甫解釋，真的就是輸入登打誤植，也問過當時登打的人，甚至為了求證還演練過一遍是不是真的會發生這樣的事，但講這些都沒用，因為沒有人會相信。許甫提到，日前他陪一位秘書去廉政署約談，該名秘書要出門上班前，直接一早被廉政署登門帶走，結果該名秘書的父親找不到人很緊張，後來知道被帶往廉政署，他陪同父親到廉政署，也被媒體捕捉到畫面，自己原本不想站出來說話，但又怕不說明會被傳成「民眾黨整個淪陷」等非事實的言論；因此，他兩度站出來解釋「今天只是陪同來廉政署處理簡單的事物」、「我沒有被約談」，但事後政論節目還是談論了3天說他被約談，「是非不分到讓人感到絕望」。