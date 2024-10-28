我是廣告 請繼續往下閱讀

日本眾議院選舉27日舉行，自民黨與公明黨籌組的執政聯盟，最終僅獲得215席，未能獲得233席的過半席次，也讓才剛上任不到一個月的新任首相石破茂陷入短命執政危機。不過，在此次選舉中，自民黨仍有亮點，二度參戰的43歲前寫真女星森下千里，成功當選日本東北宮城縣眾議員。森下千里以賽車皇后出道，展現修長標緻的身材，廣受男性歡迎，後轉戰日本演藝圈，成為21世紀第一個十年，日本最知名的寫真女星之一，她同時也在許多知名節目露臉，包含由知名搞笑藝人田村淳所主持的《男女糾察隊》，在節目中吐槽大排名單元內，森下千里也是常客之一。森下千里在日本東北大地震後，因為參與救災事務，開始對政治感到興趣，2015年轉居幕後，曾經轉行改寫小說，後在2021年試圖跨入政壇，參選宮城縣眾議員，但當時以兩萬票之差，落選收場。此次以自民黨身分二度挑戰宮城縣眾議員，她也在社群平台頻頻貼出自己拜票的動態，而在昨日眾院選舉開票後，森下千里成功當選，消息一度登上日本X的熱門趨勢排行。然而，因為自民黨的選情慘烈，森下千里自勝選後並沒有一絲一毫喜悅，但她仍收到許多祝賀訊息，在確定當選後，她也哽咽表達，「我想讓宮城縣變得更好」，向大家證明這一次會不一樣。