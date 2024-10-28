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▲民進黨、國民黨、民眾黨：網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）

▲民進黨、國民黨、民眾黨：網路情緒聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）

▲民進黨、國民黨、民眾黨立委：網路聲量比較。（圖／QuickseeK提供）

10月下旬的台灣人最新政黨支持傾向民調顯示，20歲以上台灣人，有3成1支持民進黨，較上期下跌4.4個百分點，國民黨小升2.1個百分點，支持度來到2成五，民眾黨止跌回升0.6個百分點，支持度來到1成3。外界認為，最新情勢顯示，藍白聯手的社會基礎已大於綠營，即使民進黨與時代力量支持度加起來，仍落後藍白4.5個百分點。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察民進黨、國民黨、民眾黨近來的網路聲量趨勢變化，大致上是綠大於藍大於白，民進黨單日最高聲量曾達到9.89萬則，為近期三黨最高，其聲量高峰的熱門話題，和賴清德的「祖國論」以及後續中共軍演、兩岸動態有關。而到10月底，民進黨再因總預算遭杯葛一事成為網路熱門話題，卓榮泰拋出「倒閣」、「趕出餐廳」論一時在網路上引發熱議，聲量高峰的單日聲量有7.9萬則。在國民黨部分，其聲量高峰包括國慶日當天，典禮主辦人韓國瑜的談話成為熱門話題，讓國民黨當日聲量與民進黨並駕齊驅，國慶日後隨即迎來基隆罷免投票，國民黨大集結為基隆市長謝國樑造勢，最後罷免未通過，藍軍士氣大振、韓國瑜簡短的臉書貼文「謝謝基隆 祝福台灣」再讓國民黨聲量衝上高點，成為當日熱議，單日聲量達9.8萬案則。從藍營聲量高峰的熱門話題不難看出，藍支持度回升的原因或多或少與藍軍士氣提升有關。而白營高峰話題以柯案為主，但檢方持續偵辦中，未到延押、起訴階段，無太大進展，也能解釋為何民眾黨民調沒繼續下探。進一步分析民進黨、國民黨、民眾黨的網路情緒聲量與好感度，可發現民進黨的總聲量雖134萬排第一，國民黨127萬排第二，但好感度方面，是藍營以0.92奪冠，高過於民進黨的0.78、民眾黨的0.5，這也呼應了國民黨本月士氣增加、民調回升的論點。在國慶典禮結束後，政壇的熱門話題回歸國會攻防，總預算案持續卡關成為大家關注焦點。進一步比較綠、藍、白三黨立委這個會期的網路聲量，三黨立委聲量依序是國民黨80.3萬最高、民眾黨54.1萬次之、民進黨53.8萬墊底。民進黨立委有51席，只比國民黨少1席，綠委卻沒能有效發揮輿論攻勢，將風向導向「藍白拖垮政府運作」，強力捍衛行政部門預算，反而讓藍白立委的聲量佔了優勢。且若觀察近幾週的高聲量立委，前十名共有6藍委、3綠委、1白委員，民進黨聲量最高的吳思瑤1.1萬則僅排第四。這樣看來，綠委的聲量不能和藍白抗衡，朝野持續僵持，難怪總預算遲至10月底都未能順利付委。最新的政黨支持度民調顯示，民進黨迎來賴政府就任以來的支持度新低，但仍守住三成防線，未來執政的看點包括兩岸關係、內政問題及國會朝野關係，需要下點工夫各個擊破，否則若民進黨空戰持續低靡，未能在論述上獲得好感，恐成為民進黨支持度持續下探的隱憂。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com