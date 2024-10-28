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根據中央氣象署最新氣象資料顯示，康芮颱風目前位於呂宋島東方海域，朝西北西方向移動，預計10月30日至11月2日最接近臺灣，屆時各地山區均有大雨發生機率，尤其北部、基隆北海岸、宜蘭及東部地區須留意局部大雨或豪雨，農業部林業及自然保育署提醒民眾，暫勿前往山區並持續關注天氣動態。林業署呼籲，康芮颱風影響期間，請避免從事山域活動，已在山上活動之民眾，請於安全無虞下儘速下山。因天氣狀況多變，為保障遊客安全，林業保育署所轄之國家森林遊樂區、平地森林園區、林業文化園區、自然教育中心、生態教育館與林業鐵路等軌道設施，將依氣象情資與場域現況需要休園或停駛，尤其受風雨影響較顯著之東部與北部地區園區，可能於10月29日起視天氣預報預警性休園或停駛，以維安全。同時，位處劇烈天氣警報範圍內之自然步道將暫停開放，山屋亦將同時暫停申請入住，所轄各自然保護區域之進入許可亦予以取消，請民眾於出發前往戶外遊憩前，應先查詢當地氣象及最新開(休)園資訊。有關國家森林遊樂區等場域最新開(休)園資訊，可透過林業保育署全球資訊網及林業保育署台灣山林悠遊網查詢。另有關阿里山林業鐵路行駛情形，可至林業保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處網站查詢。