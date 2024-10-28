第59屆金鐘獎近日圓滿落幕，網路上開始流傳過去金鐘獎的經典畫面，其中小哥費玉清40年前擊敗歌手劉文正，奪下第19屆金鐘獎「男歌唱演員獎」時，竟意外被捕捉到他神情呆滯、斜眼看人的畫面，如今片段再度被翻出引發粉絲討論。
費玉清擊敗劉文正 獲第19屆金鐘獎「男歌唱演員獎」
第19屆金鐘獎「男歌唱演員獎」由費玉清、劉文正與劉福助共同角逐，當時劉文正身兼頒獎人，與一旁的鳳飛飛一搭一唱頒發該獎項，而最終是由費玉清成功拿下。
費玉清獲獎難以置信 斜眼恍神表情成經典
畫面中，當劉文正在台上喊出「費玉清」的名字時，本人竟神情恍惚地坐在台下，斜眼看著舞台，直到身旁劉福助推了他一把才回過神來，他還看著劉福助露出不可置信的神情，逗趣畫面也成為當年金鐘獎經典畫面。
如今時隔40年的畫面重新被搬到YouTube上，不少粉絲仍不時挖出考古，留言直呼：「小哥的反應太好笑了吧」、「聽到得獎表情十足」、「獲獎後不可思議狀況外的表情包超逗」、「費玉清傻得可愛！」
沒有音樂專屬獎項！蔡琴寫信建言催生金曲獎
金曲獎於1990年首次舉辦，先前與金馬獎、金鐘獎合稱「三金」。1982年資深歌手蔡琴有感歐美都有大型流行音樂頒獎典禮，而台灣作為華語音樂的領頭羊，卻沒有屬於1個專門為歌手舉辦的頒獎典禮，於是寫了8張信件給時任新聞局長宋楚瑜，因而催生出金曲獎。
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第19屆金鐘獎「男歌唱演員獎」由費玉清、劉文正與劉福助共同角逐，當時劉文正身兼頒獎人，與一旁的鳳飛飛一搭一唱頒發該獎項，而最終是由費玉清成功拿下。
費玉清獲獎難以置信 斜眼恍神表情成經典
畫面中，當劉文正在台上喊出「費玉清」的名字時，本人竟神情恍惚地坐在台下，斜眼看著舞台，直到身旁劉福助推了他一把才回過神來，他還看著劉福助露出不可置信的神情，逗趣畫面也成為當年金鐘獎經典畫面。
如今時隔40年的畫面重新被搬到YouTube上，不少粉絲仍不時挖出考古，留言直呼：「小哥的反應太好笑了吧」、「聽到得獎表情十足」、「獲獎後不可思議狀況外的表情包超逗」、「費玉清傻得可愛！」
沒有音樂專屬獎項！蔡琴寫信建言催生金曲獎
金曲獎於1990年首次舉辦，先前與金馬獎、金鐘獎合稱「三金」。1982年資深歌手蔡琴有感歐美都有大型流行音樂頒獎典禮，而台灣作為華語音樂的領頭羊，卻沒有屬於1個專門為歌手舉辦的頒獎典禮，於是寫了8張信件給時任新聞局長宋楚瑜，因而催生出金曲獎。