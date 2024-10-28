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▲鄭敬淏出現在秀英表演現場，穿著有女友頭像的T-Shirt大展愛意。（圖／翻攝自theqoo）

▲鄭敬淏現身秀英日本個人首場個人秀，甜蜜行動羨煞現場粉絲。（圖／鄭敬淏 IG）

南韓人氣女團少女時代成員秀英出道17年，近日首次以solo歌手身份在日本亮相，推出全新單曲〈Unstoppable〉。她10月26日在東京的個人Showcase中，與穩交12年的男友、演員鄭敬淏之間的甜蜜互動成為全場焦點。鄭敬淏不僅特地前來應援，還與一群好友穿上印有秀英頭像的T-Shirt，一亮相即引發全場驚呼。照片隨即瘋傳，粉絲笑說「閃瞎了！」秀英這場Showcase對粉絲而言意義深厚，從少女時代的合體成員到首次個人挑戰，她的成就也反映在觀眾熱烈的歡呼中。鄭敬淏更是親赴日本支援，與數位好友組成的應援團，不僅穿上了特製印有秀英頭像的T-Shirt，還手持應援手幅，熱情支持的畫面成為當天最亮眼的花絮。有粉絲笑稱「他們真的很可愛」、「公開秀恩愛毫不避諱」，但也有部分歌迷認為「全場粉絲支持的是秀英，放閃的確讓人分心」。秀英與鄭敬淏自2012年確認戀情以來，兩人低調發展，直至近年才逐漸公開在節目或社群中提及彼此。近日鄭敬淏參加節目時也透露他們剛從澳洲旅遊回來，感情持續穩定，讓粉絲見證了他們相守多年的甜蜜。