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民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭到羈押近2個月，民眾黨不少替柯文哲喊話澄清的黨員都遭波及，民眾黨立法院黨團主任陳智菡、民眾黨副祕書長許甫今（28）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對外界常質疑兩夫妻的說法不一，陳智菡、許甫強調，面對側翼攻擊與網路謠言，無論怎麼澄清，往往不被信任，但他們認為，家人及小孩是底線，當被無限上綱到家人身上或禍及小孩，他們會選擇訴諸法律，捍衛自己的權利。許甫表示，之前颱風造成高雄嚴重災情，那段期間他們夫妻剛好要回老家，沿路發現有很多人跟拍，甚至夫妻倆還被辱罵「要拿小草的錢去度假」，結果還拍到他們小孩的照片，隨意發到網路上，雖然網友有把小孩的部分打碼，但小孩照片在不明網友手裡，他不允許這樣的事發生，所以他們去報案，希望用法律遏止歪風，台灣不應該這麼撕裂。陳智菡強調，自己和柯文哲個性相像，面對嚴厲批評，睡一覺就沒事了，但她認為言論自由應有底線，尤其是對於小孩被偷拍，甚至在網路曝光，已經忍無可忍，讓她怒嗆「你的言論自由，不要來侵害我的人身自由」。她提到，作為母親，無法接受小孩的照片被隨意發佈在網路上，並已採取法律行動捍衛家人的隱私權。陳智菡表示，自己會選擇站出來捍衛柯文哲的清白，是因為柯現在已經失去為自己辯駁的能力，並強調她看到的柯文哲，跟在媒體上被獵巫的人，完全不一樣，當很多新聞都在說柯是壞人的時候，民眾就真的會覺得柯是壞人，就如同柯已被羈押2個月，檢方找不到證據，結果還要繼續申請延羈。「許甫是我的煞車皮。」陳智菡坦言，自己的個性比較暴衝，還曾發生某天半夜看到不實的言論，一直在研究《衛廣法》到底可以怎麼修，怎麼講那麼久，都沒有修，讓她氣到睡不著。她也說，只是現在社會是眾口鑠金，就算民眾黨說法是對的，也不一定會有人相信。