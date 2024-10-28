我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭到羈押近2個月，民眾黨團主任陳智菡、民眾黨副祕書長許甫，今（28）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。針對日前媒體報導，民眾黨主席柯文哲要砸100萬元買媒體，對此許甫澄清，確有一位經營過媒體的老闆想創新製作自媒體整合APP，與柯文哲討論過程中提過企劃，但整個計畫皆尚未執行，卻被誣指為「柯文哲100萬買媒體」，讓他批評「根本就是大鬼故事」。據媒體報導，今年5月柯文哲要求砸100萬元投資某家媒體公司的新創產業，不顧黨內調查該公司虧損超過6千萬，還是堅持「賭一把」，還說只管把錢匯給對方就是了，而這家新媒體公司的老闆之後還傳出捲入官司案件。對此，許甫表示，不管先前外傳柯文哲的隨身碟USB內寫著「沈慶京1500」、還是「謝國樑200」，關於民眾黨的「鬼故事」非常多；他無奈指出，不管鬼故事怎麼傳，都沒有國民黨台北市議員鍾小平先前說「京華城案的公關費將近5億，其中有3到4億是柯文哲的」的鬼故事來得扯。陳智菡補充表示，現在民眾黨所面對的狀況就是「眾口鑠金」，就算民眾黨說的才是對的，也會被批「錯的、假的、貪汙的」，全黨處境艱難。