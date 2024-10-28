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民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案遭到羈押近2個月，內幕遭週刊不斷爆料，消息是真是假讓外界霧裡看花，掀起民眾黨一陣腥風血雨。民眾黨團主任陳智菡今（28）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，「有次在醫院遇到柯媽媽，強調非常相信兒子的清白，將來一定否極泰來」，讓她安心不少。民眾黨副祕書長許甫在節目中表示，不管先前外傳柯文哲的隨身碟USB內寫著「沈慶京1500」、還是「謝國樑200」，關於民眾黨的「鬼故事」非常多；他無奈指出，不管鬼故事怎麼傳，都沒有國民黨台北市議員鍾小平先前說「京華城案的公關費將近5億，其中有3到4億是柯文哲的」的鬼故事來得扯。適逢萬聖節前夕，民眾黨昨日下午在中正紀念堂旁、愛國東路封街舉辦「賴政府，搞什麼鬼」集結宣講活動。陳智菡表示，因為想到柯文哲曾說過「政治就是要有趣」，才藉由萬聖節變裝搞怪、節慶的氛圍辦活動。「但是這活動符合主席家人心情環境嗎？加上柯爸爸又生病，也許他們不適合來。」陳智菡些微哽咽說道，但是在現場看到柯文哲的妻子陳佩琪、妹妹柯美蘭，默默坐在台下聽著大家宣講，「我心裡很多情緒起伏，也很心疼」。陳智菡表示，不只是民眾黨，連同柯家人也面臨最艱難的時刻，但讓人感到欣慰的是，「有次在醫院遇到柯媽媽，強調非常相信兒子的清白，將來一定否極泰來」，讓她安心不少。