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今（28）日有超過10個社福團體前往立法院大門抗議，原因是勞動部因應長照缺工問題日前預告核定「多元陪伴照顧試辦計畫」，簡稱多元陪伴鐘點移工，僅有7天可陳述意見，28日為最後一天，但沒有跟民間團體進行充分溝通，社福團體認為可能會有「移工做更多工卻拿更少」的疑慮。據悉，勞動部日前預告推動多元陪伴鐘點移工，可適用責任制，每月工時上限為288小時，薪水上看4萬餘元；然而外界認為只要成立滿5年的財團法人或公益社團法人都可委託仲介引進外籍移工，適用《勞基法》第84-1條責任制，每月工時上限288小時，每日上限14小時，還可連續12天工作，恐有剝削移工疑慮。台灣國際勞工協會翁倩文表示，「移工跟本勞的勞動條件，是移工（工時）多了1.8倍，那薪資（相較於）本勞卻少了1.2倍，那其實就是，不是同工同酬。」社福團體表示，勞動部日前預告的多元陪伴計畫方案，只要成立滿5年的財團法人或公益社團法人都可委託仲介引進外籍移工，適用《勞基法》第84-1條責任制，每月工時上限288小時，每日上限14小時，還可連續12天工作，恐有剝削移工疑慮。對於此次抗議活動和訴求，勞動部回應強調，將配合衛福部整體長照政策持續收集社會意見，檢討現行看護移工申請方式、簡化程序、提升照顧品質，強化被看護者照顧權益。