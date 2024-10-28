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康芮颱風移動速度加快，路徑往南修，可能直撲台灣登陸。台北翡翠水庫管理局今（28）日表示，受到颱風環流影響，可能帶來長時間強降雨，翡翠水庫集水區將在今日下午5點進行預防性調節放水。中央氣象署最新預測颱風康芮動向，不排除將直接登陸台灣，最快於明日下午到晚間發布海上警報，10/30上午發布陸上警告，預計10/31到11/1是颱風影響最劇烈的時間。翡翠水庫管理局表示，今日下午5點進行預防性調降水位，以維護大壩安全，增強水庫蓄洪防災能力。屆時流速為每秒310立方公尺，期間會密切關注水庫集水區實際降雨及進流量，視需要機動調整水庫操作。翡翠水庫管理局提醒，將通報翡翠水庫下游地區各防災、警政及消防單位，加強河川防洪安全戒備，必要時並做好人員疏散安置等安全應變措施。呼籲水庫下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區的民眾，颱風期間應遠離河川行水區，以免發生危險，並通知水庫下游在新店溪、淡水河河道內的施工單位，確實完成工地防洪措施及人員撤離，以維護河防安全。翡翠水庫管理局表示，翡翠水庫預防性調節放水前，將於河道沿岸進行放水廣播，並同步運用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播服務」，進行水庫放水警戒訊息通知，呼籲民眾配合。