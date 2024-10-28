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台北股市今（28）日又開高走低終場下跌150.38點、收在23198.07點，跌破5日、10日線，成交量為3282.75億元；其中三大法人合計買超89.69億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連2買」買超80.06億元；投信「連2賣」，今日賣超2.88億元；自營商（自行買賣）「連4賣」賣超12.51億元，合計三大法人買超89.69億元。美國股市上週五（25日）漲跌互見，而台北股市今（28）日又開高走低，開盤走高，上漲107.24點、來到23455.69點，盤中最高一度來到23547.12點，不過隨著台積電翻黑走低，拖累指數也同步跳水，尾盤跌勢止不住，終場下跌150.38點、收在23198.07點，跌破5日、10日線，成交量為3282.75億元。中小型股也同步開高走低，櫃買指數終場下跌3.12點或1.16%，收在266.99點，日K連3黑，並且跌破月線關卡。權值股跌多漲少，權王台積電開盤上漲10元、來到1075元，盤中最高來到1080元，不過隨後遭到賣壓襲擊、跳水翻黑，終場收在最低價1050元、下跌15點或1.41%；鴻海表現相對台積電抗跌，今日以218.5元開出、上漲2.5元，盤中最高來到211.5元，隨後漲幅收斂，終場下跌1元或0.46%，收在215元；聯發科倒是守穩在盤上，今日以1330元開出、上漲15元，盤中最高來到1340元，終場上漲20元或1.52%，收在1335元。今日個股成交量排行榜前五名：鴻海、星宇航空、鴻準、台玻、聯嘉；個股成交值排行榜前五名：台積電、鴻海、聯鈞、聯發科、世芯-KY。