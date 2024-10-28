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民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案、政治獻金金流追查而遭到羈押近2個月，內幕遭週刊不斷爆料，消息是真是假讓外界霧裡看花，掀起民眾黨一陣腥風血雨。民眾黨團主任陳智菡今（28）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》 專訪表示，民眾黨最近經歷「3大鬼故事」，讓人難以理解，分別是「柯文哲的冷錢包」、柯文哲妻陳佩琪「ATM洗錢」和柯文哲秘書「橘子」許芷瑜被通緝。陳智菡痛批，「為什麼還會有媒體去扯柯媽媽不喜歡蔡壁如？」；陳表示，完全不懂這樣的訊息是哪裡傳出來，況且禍不及妻女，希望外界給予柯文哲家人基本的尊重及隱私。陳智菡指出，民眾黨最近經歷「3大鬼故事」，讓人難以理解，第1個鬼故事就是「柯文哲的冷錢包」，那就是柯去參加活動，廠商送的贈品、一個空心的小黑盒，放在家裡都沒用，然而被檢調搜走之後又變成大家耳熟能詳的「偵查大公開」；陳質疑「檢調破解2個月到底結果是什麼？我肯定絕對是大烏龍！」陳智菡接續指出，「ATM洗錢是第2個鬼故事」，外傳陳佩琪洗錢，「那為什麼沒有人去把她抓起來？且甚至柯文哲的子女在國外念書，也被說是洗錢共犯，這有多變態？」陳智菡進一步表示，第3個鬼故事就是柯文哲秘書「橘子」許芷瑜明明只是證人，卻突然變成被告，「週刊下指導棋，隔沒2天就被通緝，連外交部都全力配合，註銷橘子的護照」。民眾黨副祕書長許甫表示，「許多遭判刑定讞的受刑人，都沒有被註銷護照」，許多人說「橘子快點回來台灣說明案情，柯文哲就可以被放出來了啊」；許指出，柯文哲遭收押是因為京華城案，但是橘子遭通緝是因為政治獻金案；許批評「這根本是兩個不同的案件，感覺檢調已經沒轍了，所以才從邊邊角角、拼拼湊湊到處找東西入罪」。針對柯文哲恐遭繼續延押，許甫強調，民眾黨在柯於8月29日請假3個月之後，就由緊急應變小組來代理，目前他無法對後續狀況做任何假設，「之後就會由中評會來決定」。