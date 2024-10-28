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▲27日上午，桃園龜山一名國小女童，遭18歲患有精神疾病的男子當街強擄，消息引發各界譁然。（圖／翻攝畫面）

27日上午，桃園龜山一名國小女童，遭18歲患有精神疾病的男子當街強擄，消息引發各界譁然，市議員黃瓊慧於今天質詢時，質問警方處理過程中，透過社工詢問女童母親「要不要和解？」，認為警方處理過程有缺失，且對被害人缺乏同理心，對此，龜山警分局嚴正澄清「絕無此事」，表示均依照規定處置，也已加強周邊巡邏。據了解，女童遭強擄事件引發各界震驚，議員黃瓊慧指出，女童母親報案時，警方疑似透過社工詢問和解一事，黃瓊慧痛批「難道因為對方是身障人士，此事就這樣算了嗎？」對此，龜山警分局回應「絕無此事」，強調受理案件之後，第一時間通報社會局社工評估後，報請檢察官進行減少重複陳述程序。警方強調，也立即調閱週邊監視器，並主動約制、告誡犯嫌，加強周邊巡邏。