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台北市議員應曉薇涉嫌在京華城案中，收受威京集團主席沈慶京4740萬賄款，兩人因羈押期限將滿，檢方22日已向北院聲請延押2人，台北地院上周開庭調查後，今（28）日於押期屆滿前夕，先行裁定應曉薇延押2個月，可抗告。而沈慶京延押聲請，台北地院將在明（29）日做出裁定。北院參酌檢察官提出之偵查卷宗後，依應女供述以及卷存相關證人證述、共犯供述、書證等資料等，堪認她涉犯違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大。且依證據資料顯示她有長期在國外居住、滯留不歸之能力。北院指出，應女逃亡之原因仍然存在，況本件亦不能排除檢察官在後續之偵辦過程，她為脫免或減輕自己之刑責，以其自身影響力，而與待查之證人相互勾串，或使共犯或證人違背真實而為有利於被告之虛偽陳逑，仍有事實及相當理由足認被告有勾串共犯或證人之虞。北院說明，綜合上情，並斟酌比例原則，認應女之羈押原因尚未消滅，且不能以具保或其他方式以替代羈押，而有延長羈押之必要。本件尚有相關證人未到案及證據資料待查，以現階段偵查所得證據顯示原羈押裁定所附加之禁止接見通信處分，仍然有其必要，故檢察官聲請對被告延長羈押並禁止接見、通信，核屬有據，應予准許。