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國民黨市議員應曉薇，因涉京華城弊案，遭控收受威京集團主席沈慶京賄賂，從中充當白手套，遊說提高容積率，應曉薇與沈慶京雙雙被羈押禁見，近期因羈押期將至，台北地檢署聲請延押2人，今（28日），台北地院認為，應曉薇犯罪嫌疑重大，且有逃亡之虞，有長期在國外居住滯留不歸能力，因此裁定延押2個月。台北地院表示，審酌檢方提出的偵查卷宗，依應曉薇供述以及卷存相關證人證述、共犯供述、書證等資料等，認為應曉薇涉犯貪污治罪條例之「違背職務收受賄賂罪」，且犯罪嫌疑重大，另外，應曉薇有長期在國外居住、滯留不歸能力，故逃亡原因仍然存在。此外，本案亦不能排除檢察官在後續偵辦過程，應曉薇為脫免或減輕自己之刑責，以其自身影響力，而與待查證人相互勾串，或使共犯或證人違背真實而為有利於應曉薇的虛偽陳逑，綜合上情，並斟酌比例原則，認應曉薇有延長羈押之必要，自10月29日起延長羈押貳月，並禁止接見、通信。