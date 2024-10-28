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台中捷運自110年正式通車以來，中捷公司不斷推出精進措施，致力提供民眾安全、可靠、舒適、便捷的旅運服務，並結合各種節慶及市府大型活動，加上TPASS行政院通勤月票和捷運列車擬人化的中捷吉祥物「小綠綠」吸引大批粉絲，帶動運量持續上升。中捷公司表示，在旅客安全回家後，捷運的幕後工作才正要開始，今(28)日推出影片「台中捷運的一天」，帶民眾體驗捷運車站24小時的日常。中捷公司說，台中捷運每日運量超過4萬人次，工作人員每日遵循SOP，將旅客安全、準時送達目的地，除了營運時間忙著服務旅客、維護站內環境，就連末班車執行完運送任務、車站出入口鐵捲門放下之後，18座捷運站仍是燈火通明，因許多工作都要等到末班車駛離收車後才能開始進行。凌晨時分，行控中心及工班需確保三軌皆已斷電，維修人員才能陸續進場、下軌道進行設備維護。在各項維修作業進行同時，站務人員及保全則逐一巡檢車站公共區域、機房及各項設備，還會嚴密檢測廁間是否被裝設針孔攝影機，這些都是日常沒有機會目睹的場景。中捷公司也說，每一個平凡的早晨，都脫胎於不平凡的夜晚，捷運站在清晨6時前拉開鐵門，迎接新的一天。從走入車站開始，就能看見站務人員及保全的身影，這支影片詳細地呈現站務人員工作的多樣性，需時刻注意站內突發狀況，並協助乘客排除疑難雜症；保全則不定期在車站及車廂內穿梭巡邏。因為每一位旅客的安全，都是台中捷運的第一順位。中捷公司指出，辛勤的作業及體貼入微的服務，把旅客的每件小事都當作重要的大事，讓台中捷運去年旅客滿意度再創94.2%新高，其中最功不可沒的，莫過於第一線站務、保全及清潔人員。中捷對旅客的體貼更展現在打造友善的無障礙環境、提供視障者引導服務等細節，讓中捷榮獲無障礙友善環境金點獎。中捷公司提到，台中市總人口已躍居台灣第二大直轄市，今年更突破285萬人，第一條捷運綠線通車上路後，秉持「一流捷運，連結幸福」的願景，為台中邁向捷運城市，奠定良好的基礎，市府持續推動軌道建設與城市發展，第二條捷運藍線規劃於明年動工，力拚10年完工通車，屆時將與綠線構成十字路網，串聯山線、海線，與高鐵、台鐵及機場接軌，整合大台中交通。