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美國總統大選進入最後階段，再加上美國超級財報週登場，投資人態度觀望，台北股市今（28）日再度開高走低，終場下跌150.38點、收在23198.07點，跌破5日、10日線，成交量為3282.75億元。其中光通訊族群成為提款對象，尤其剛被關禁閉出關的聯亞、上詮、光環，盤中皆慘觸跌停，其他個股也是一片慘綠。主要的利空消息在於美國總統候選人川普日前接受接受全球最熱門podcast節目「喬羅根體驗」採訪，談到台灣話題，表示台灣搶走美國100%的晶片生意，若要接受美國保護，台灣應該繳交保護費，對與美國科技產業息息相關的台股相關個股普遍走弱。也因此拖累光通訊族群今日走低，由於前陣子漲勢剽悍被關禁閉的聯亞、上詮、光環，今日盤中慘觸跌停。上周五才剛出關的聯亞，開低殺低，9點半後躺地跌停，低點觸及324元，跌破週線；上詮此前則因10個營業日內，有6個營業日經櫃買中心公布注意資訊，於10月14日至25日期間被關禁閉，今日出關大逃殺，同樣跌停至210.5元，重返10月7日以來的低點，失守月線。光通訊股今日終場表現，聯亞、光環收在跌停板，聯光通、上詮下跌超過9%，創威下跌逾8%，光聖下跌逾6%，眾達-KY下跌5%，鼎元、聯鈞、連展投控下跌逾4%，波若威、前鼎下跌逾3%。