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為了慶祝泰王拉瑪十世(King Maha Vajiralongkorn)72歲壽誕，泰國王室駁船遊行（或稱皇家駁船、御舟）在昨（27）日舉行，這場慶典延續泰國數百年的傳統，特別讓外國遊客慕名而來。據悉，皇家駁船遊行是從素可泰時代傳承下來的泰國獨特傳統，是為皇家舉行儀式的駁船艦隊。今年的活動將有52艘皇家駁船組成，分為5個隊伍，船上共有 2,200 名船員。民眾和遊客可以從湄南河兩岸，從拉瑪八世橋到鄭王廟觀看遊行隊伍。泰國觀光局推薦以下六個碼頭：Tha Wang Lang、Tha Phra Chan、Tha Phra Chan Tai、Tha Trok Mahathat、Tha Rod Fai 和 Tha Maharaj，這些碼頭還可以預訂排練和皇家儀式的座位。據悉，本次活動是泰國十世王在位期間的第二次王室駁船遊行，上次遊行在2019年舉行，慶祝十世王加冕。由於此儀式未必每年都會舉行，王室駁船本月舉行的兩次排演和正式演出，都吸引無數觀眾駐足河邊欣賞。