▲林祈烽指出，「逢甲夜市」市府若還是消極不作為，恐怕也會淪為下一個臺北圓環。(圖／柳榮俊攝2024.10.26)

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曾是年收百億觀光財的台中之光「逢甲夜市」，近日卻驚傳倒店潮，原本的庶民小吃，因為不敵年年調漲的高額租金，逐漸不再是年輕人創業的首選，取而代之的是租不出去的店面攤位、四面佛、算命占卜或娃娃機店。今(28) 日市議員林祈烽質詢指出，市府若還是消極不作為，只會依循往年的商圈經營模式，恐怕也會淪為下一個臺北圓環。林祈烽指出，台中購物節已經連續舉辦第六屆，每年「十億、百億」的營收創新高，對於基層的夜市攤商來說，卻始終十分無感，還不如「給一百，換兩百」的物調券，所能帶來的萬人空巷，透過在地客源，呼朋引伴所掀起的購買力，反而更加有感。林祈烽強調，億來億去的台中購物節，對比一整年度的商圈的行銷預算，只有不到二十萬元的預算規模，明顯就是僧多粥少，今台中市議會財政經濟委員會業務質詢，特別囑託副市長，應優先責成經發局，主動與各大商圈主委及理事長，共同辦理相關座談檢討會，提出具體的有感的政策，滿足基層攤商的需求。林祈烽憂心，一旦消費者的休閒模式重心轉移，逢甲夜市恐怕只會成為傳說。既然2024年的第六屆台中購物節剛起跑，今年又特別邀請比利時、日本、新加坡國等三國大使代言購物節活動，往牛都有編列超過千萬元的代言預算，若三位大使今年沒有收取代言費，建議把省下來的錢，挹注在逢甲夜市等相關商圈及攤販集中區，邀請這些代言人來台中，辦理新加坡、日本及比利時等異國美食快閃活動，相信一定可以吸引更多外縣市或外國朋友來我們台中消費達成三贏。