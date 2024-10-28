統一獅郭俊麟入選中華隊直呼驚訝！距離世界棒球12強賽B組預賽開打僅不到1個月，中華隊28人名單受到傷兵影響出現異動，昨（28）日宣布3名投手古林睿煬、邱浩鈞、潘文輝將退出中華隊，由郭俊麟、黃恩賜、曾頌恩遞補入選。曾多次披上中華隊戰袍的郭俊麟，對於能夠入選直呼驚訝，更笑說原本還想著放假要出國旅遊，雖然自嘲才白一天又變黑，但也期許可以盡力幫助中華隊，能把「每一面都骰出六」。
驚訝會入選中華隊 原本還打算出國玩
郭俊麟今（28）日跟隨中華隊來到台北大巨蛋，進行首日集訓，期間空檔接受媒體訪問。談到知曉入選當下的心情，是否感覺到意外，郭俊麟表示：「很意外嗎？應該說很驚訝吧，原本想說要放假了，還有考慮出國玩，但有可能替補之後就不敢訂機票了。」並笑說：「希望這次可以這個身份去，就不用自己買機票了。」
郭俊麟說起內心感受，坦言：「其實一直有在期待，是不是有可能再穿上一次這件衣服，畢竟這可能是最後一次，而且現在投手都這麼強，可以入選也是很驚訝。」
關於是何時收到消息，他表示：「在巨蛋和兄弟打完比賽，餅總就透露有機會候補，那時候聽不太懂，他後來才跟我說，回台南也有叫我要加油，把自己表現好。」
自嘲只白了一天 跟古林睿煬訴苦
回憶起台灣大賽G4扛下先發，郭俊麟先發主投4局失3分，下場時還讓統一維持在平手局面，表現優於賽前預期。「G4的時候蠻享受的，就是盡力去面對打者，當然安打偏多，但真的扎實的也只有一兩個，剩下可能就是運氣成分上比較不好。」
睽違多年入選中華隊，郭俊麟自嘲說道：「不論是自己回來台灣後的表現，還是球迷眼中的我，可能都不像之前那個時候那麼好了，就像我那天一被換（替補入選中華隊），就被罵到臭頭，我有跟古林說，你害我才白一天又變黑了。」
不過在訪問的最後，他感性說道：「2017年的表現不好，當然會想要雪恥，雖然表現好不好不知道，但就是用不一樣的心情去面對，就像網友說的，10年前跟10年後，還能再骰到六嗎？」他笑著說：「會盡力把每一面都骰到六。」
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郭俊麟今（28）日跟隨中華隊來到台北大巨蛋，進行首日集訓，期間空檔接受媒體訪問。談到知曉入選當下的心情，是否感覺到意外，郭俊麟表示：「很意外嗎？應該說很驚訝吧，原本想說要放假了，還有考慮出國玩，但有可能替補之後就不敢訂機票了。」並笑說：「希望這次可以這個身份去，就不用自己買機票了。」
郭俊麟說起內心感受，坦言：「其實一直有在期待，是不是有可能再穿上一次這件衣服，畢竟這可能是最後一次，而且現在投手都這麼強，可以入選也是很驚訝。」
關於是何時收到消息，他表示：「在巨蛋和兄弟打完比賽，餅總就透露有機會候補，那時候聽不太懂，他後來才跟我說，回台南也有叫我要加油，把自己表現好。」
自嘲只白了一天 跟古林睿煬訴苦
回憶起台灣大賽G4扛下先發，郭俊麟先發主投4局失3分，下場時還讓統一維持在平手局面，表現優於賽前預期。「G4的時候蠻享受的，就是盡力去面對打者，當然安打偏多，但真的扎實的也只有一兩個，剩下可能就是運氣成分上比較不好。」
睽違多年入選中華隊，郭俊麟自嘲說道：「不論是自己回來台灣後的表現，還是球迷眼中的我，可能都不像之前那個時候那麼好了，就像我那天一被換（替補入選中華隊），就被罵到臭頭，我有跟古林說，你害我才白一天又變黑了。」
不過在訪問的最後，他感性說道：「2017年的表現不好，當然會想要雪恥，雖然表現好不好不知道，但就是用不一樣的心情去面對，就像網友說的，10年前跟10年後，還能再骰到六嗎？」他笑著說：「會盡力把每一面都骰到六。」