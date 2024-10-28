我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅隊投手郭俊麟，以替補身份入選12強賽中華隊名單，過去曾多次為國家隊效力。(圖／中職提供)

統一獅郭俊麟入選中華隊直呼驚訝！距離世界棒球12強賽B組預賽開打僅不到1個月，中華隊28人名單受到傷兵影響出現異動，昨（28）日宣布3名投手古林睿煬、邱浩鈞、潘文輝將退出中華隊，由郭俊麟、黃恩賜、曾頌恩遞補入選。郭俊麟今（28）日跟隨中華隊來到台北大巨蛋，進行首日集訓，期間空檔接受媒體訪問。談到知曉入選當下的心情，是否感覺到意外，郭俊麟表示：「很意外嗎？郭俊麟說起內心感受，坦言：「關於是何時收到消息，他表示：「在巨蛋和兄弟打完比賽，餅總就透露有機會候補，那時候聽不太懂，他後來才跟我說，回台南也有叫我要加油，把自己表現好。」回憶起台灣大賽G4扛下先發，郭俊麟先發主投4局失3分，下場時還讓統一維持在平手局面，表現優於賽前預期。「睽違多年入選中華隊，郭俊麟自嘲說道：「不論是自己回來台灣後的表現，還是球迷眼中的我，可能都不像之前那個時候那麼好了，不過在訪問的最後，他感性說道：「2017年的表現不好，當然會想要雪恥，