中國寵物網紅「柴犬金寶」擁有百萬粉絲，飼主經常PO出和狗狗金寶溫馨的互動，吸引許多粉絲喜愛。沒想到，近日「柴犬金寶」疑似誤傳一段未剪輯的影片，畫面中飼主大聲對金寶喊叫、訓斥，並強硬地指揮金寶執行各種動作，讓許多網友認為「人設崩塌」，甚至質疑存在虐狗行為。對此，「柴犬金寶」則出面否認，還要求網友提出證據實名舉報。
綜合陸媒報導，一名網友27日發文稱，寵物網紅帳號「柴犬金寶」近日深夜疑似誤發未經剪輯的影片，畫面中飼主不斷對狗狗大聲訓斥、吼叫，強硬地指揮金寶執行各種指定動作，甚至拍到想要的片段後，飼主就直接將金寶還沒吃完的狗糧和雞腿收走，和以往溫馨的影片風格行成強烈對比。
也有網友深挖「柴犬金寶」過往發布的影片，發現金寶幾乎從沒發出叫聲過，懷疑狗狗的聲帶是否受損，甚至質疑飼主可能存在虐狗行為。「柴犬金寶」平時影片風格，主要呈現出金寶聰明的行為以及和主人之間的溫馨互動，金寶為了吃零食，能夠精準地達成飼主指令，包含將螃蟹巧妙地放進鍋中等，獲得許多網友喜愛。
如今「柴犬金寶」人設崩塌，讓不少粉絲憤怒又失望。對此，「柴犬金寶」帳號則出面回應，表示這兩天收到大量人身攻擊和辱罵的私訊，首先感謝大家對金寶的關心，關於金寶傳被虐待、割聲帶，「原聲日常視頻對金寶發出的聲音大，只是讓牠知道什麼事對和錯的信號而已」，飼主請大家提出證據進行實名舉報，意即否認有對金寶做出虐待行為。
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也有網友深挖「柴犬金寶」過往發布的影片，發現金寶幾乎從沒發出叫聲過，懷疑狗狗的聲帶是否受損，甚至質疑飼主可能存在虐狗行為。「柴犬金寶」平時影片風格，主要呈現出金寶聰明的行為以及和主人之間的溫馨互動，金寶為了吃零食，能夠精準地達成飼主指令，包含將螃蟹巧妙地放進鍋中等，獲得許多網友喜愛。
如今「柴犬金寶」人設崩塌，讓不少粉絲憤怒又失望。對此，「柴犬金寶」帳號則出面回應，表示這兩天收到大量人身攻擊和辱罵的私訊，首先感謝大家對金寶的關心，關於金寶傳被虐待、割聲帶，「原聲日常視頻對金寶發出的聲音大，只是讓牠知道什麼事對和錯的信號而已」，飼主請大家提出證據進行實名舉報，意即否認有對金寶做出虐待行為。