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本月27日，台中市北屯區北屯路，發生一起死亡車禍，18歲白姓男子駕駛租賃的BMW，撞死71歲葉姓男子之後，肇事逃逸至太原路口自撞，遭警方依法逮捕。檢警介入調查，發現肇事的白男根本沒有駕照，且還坦承前一天有吸食毒品K他命，檢方依肇事逃逸、毒駕致死、殺人等罪嫌，向台中地院聲請羈押獲准。據了解，白男於27日當天，衝撞71歲葉姓男子，但未下車察看，竟是加速輾過逃逸，葉男送醫搶救傷重不治，白男落跑之後自撞，被警方依法逮捕。白男落網之後否認肇事逃逸，辯稱當下不知道發生車禍，還稱以為是在隧道內碰撞。移送地檢署後，檢方依肇事逃逸、殺人等罪嫌聲押，台中地院認為，白男坦承吸食K他命毒品，無照駕駛撞死人逃逸，雖白男否認有殺人犯意，但犯罪嫌疑重大，裁准羈押，但無禁見必要。